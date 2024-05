Mirassol vence, entra no G-4 e deixa Ituano na lanterna da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/05/2024 - 18:50 Para compartilhar:

O Mirassol está no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um dos jogos que movimentaram a sexta rodada neste domingo, venceu o duelo paulista contra o Ituano, pelo placar de 2 a 0, no estádio José Maria de Campos Maia. Depois de um primeiro tempo de muito estudo, Dellatorre e Danielzinho marcaram os gols na segunda etapa.

Com o resultado, o Mirassol está na quarta colocação com 11 pontos e engatou o quinto jogo sem derrota. Mas pode sair do G-4 até o final da rodada, caso o América-MG vença o Guarani nesta segunda-feira. O Ituano vive um momento completamente diferente. Com cinco derrotas em seis jogos, é o lanterna com apenas três pontos.

O primeiro tempo começou movimentado, mas foi perdendo intensidade conforme os minutos foram passando. Em casa, o Mirassol criou as primeiras chances. Aos nove minutos, a bola ficou viva após um cruzamento na área e o zagueiro Luiz Otávio chegou chutando, mas mandou por cima do gol.

A resposta do Ituano veio aos 27 minutos, também em uma jogada aérea. Após m um escanteio, Claudinho subiu mais que os zagueiros e testou firme, mas viu a bola sair tirando tinta da trave de Muralha. Do outro lado, o goleiro Jefferson Paulino também foi obrigado a fazer uma importante defesa em uma cabeçada de Lucas Ramon, aos 36.

Na volta do segundo tempo, o Mirassol fez pressão até surtir efeito. Tanto que o zero saiu do placar aos 22. Fernandinho fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Dellatorre, que com um toque fraco na bola, conseguiu vencer o goleiro rival. A bola ainda resvalou na trave antes de entrar.

Após o gol, o Mirassol cresceu e não demorou para ampliar. Aos 31 minutos, Danielzinho cobrou falta com preciosidade na entrada da área e marcou um golaço. Nos minutos finais, o Ituano tentou descontar, mas sem sucesso. Já os donos da casa tiveram um gol de Negueba anulado por um toque de mão. Por isso, os donos da casa venceram mesmo por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Ituano recebe a Ponte Preta, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 16h. Na terça-feira (28), o Mirassol visita o Amazonas, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 19h.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 0 ITUANO

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley (Artur); Neto Moura (Gabriel), Danielzinho e Chico Kim (Isaque); Negueba, Dellatorre (Quirino) e Fernandinho (PH). Técnico: Mozart.

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Duarte, Vitão, Claudinho e Jonathan Silva (Marlon); Rodrigo (José Aldo), Miquéias e Eduardo Person (Jean Pyerre); Leozinho (Bruno Xavier), Thonny Anderson (Zé Eduardo) e Vinícius Paiva. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Dellatorre, aos 22, e Danielzinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Duarte, Marlon, Rodrigo e Vinícius Paiva (Ituano).

ÁRBITRO – Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO).

RENDA – R$ 36.140,00.

PÚBLICO – 1.782 total.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).