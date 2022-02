Mirassol vence Água Santa em Diadema e fica em 2º na colocação geral do Paulistão

O Mirassol segue com campanha sólida no Campeonato Paulista. Neste domingo pela manhã, no estádio Inamar, em Diadema, bateu de virada o Água Santa, por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Zeca e Fabrício Daniel, destaques do Estadual, com cinco e quatro gols, respectivamente.

Com o triunfo pela oitava rodada – a primeira fora de casa -, o Mirassol soma 15 pontos, o que lhe assegura a segunda colocação na classificação geral do torneio. O líder é o Palmeiras, com um ponto a mais, que também lidera o Grupo C, o mais equilibrado do Paulistão. Nas quartas de final do Paulistão, os dois melhores colocados de cada grupo irão se enfrentar.

O Água Santa sofre a segunda derrota seguida. Estacionado nos sete pontos, está no bloco de equipes com a mesma pontuação, acima do lanterna Novorizontino. As duas piores equipes, após 12 rodadas, serão rebaixadas.

No próximo sábado, às 18h30, o Mirassol joga em casa, contra a Ponte Preta, que demitiu o técnico Gilson Kleina após a derrota por 3 a 0 para o rival Guarani, no sábado à noite. O Água Santa recebe o São Paulo na segunda de Carnaval, às 15h.

Em seus domínios, o Água Santa iniciou bem a partida e fez 1 a 0 ainda com sete minutos. O zagueiro Hélder foi à área e escorou com firmeza cobrança de escanteio da direita. O time ainda teve chance de fazer o segundo. Em rápido contra-ataque, Dadá Belmonte rolou para Álvaro, livre já dentro da área, bater por cima.

A partir do lance, o Mirassol se impôs, dominou a partida e chegou à virada com propriedade. Ainda no primeiro tempo, Pará precisou cruzar duas vezes para encontrar o artilheiro Zeca, que de cabeça fez o seu quinto gol no Paulistão. Ele agora divide a artilharia do Estadual com Lucca, da Ponte Preta, e Ronaldo, da Inter de Limeira.

No início do segundo tempo, o Mirassol virou, com outro destaque do time. Fabrício Daniel tabelou com o veterano meia Camilo dentro da área e bateu no canto esquerdo do goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Bem armado para aproveitar as roubadas de bola, os visitantes seguiram criando chances para ampliar. Perto do fim, quase foram castigado pela displicência ofensiva.

O Água Santa teve a chance do empate em pênalti assinalado pelo VAR, mas Dadá Belmonte caminhou devagar para a bola e praticamente recuou para o goleiro Darley, que caiu no canto esquerdo e agarrou a cobrança. No último lance do jogo, Rodrigo Sam acertou cabeceio no cantinho, mas o camisa 1 do Mirassol fez outra importante defesa.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 2 MIRASSOL

ÁGUA SANTA – Victor Souza; Alex Silva (João Vitor), Rodrigo Sam, Helder e Rhuan (Gabriel Terra); Cristiano (David), Caíque (Marcondes) e Lelê (Caio Dantas); Dadá Belmonte, Fernandinho e Álvaro. Técnico: Sérgio Guedes

MIRASSOL – Darley; Rodrigo Ferreira, Lucão, Thalisson Kelven e Pará;

Luís Oyama (Daniel), Neto Moura e Camilo (Rafael Silva); Fabrício Daniel (Luis Fernando), Negueba (Fabinho) e Zeca. Técnico: Eduardo Baptista

GOLS – Hélder, aos sete, e Zeca, aos 29 minutos do primeiro tempo. Fabrício Daniel, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Thiago Duarte Peixoto

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Sam (Água Santa)

RENDA E PÚBLICO – R$ 51.240,00. 3.634 presentes.

Local – Estádio Inamar, em Diadema.

