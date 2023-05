Mirassol só empata com o Vila Nova na estreia do técnico Mozart Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 20:59 Compartilhe

Na estreia do técnico Mozart Santos, o Mirassol empatou em casa com o Vila Nova-GO, por 1 a 1, neste sábado à noite, no estádio José Maria de Campos Maia, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora com sete pontos, o time paulista ocupa a oitava posição, enquanto o Vila Nova-GO aparece na terceira posição, com 10 pontos e um jogo a menos que os demais devido ao adiamento do confronto com o Sport.

Esta, certamente, não foi a estreia que desejava o técnico Mozart Santos, ex-Atlético-GO, escolhido para substituir a Ricardo Catalá, demitido após a derrota em casa, por 2 a 0, para o Novorizontino.

Para começar, o visitante fez um gol relâmpago, aos 50 segundos. Caio Dantas abriu o placar, após Leandro Vilela perder a bola na saída de bola para errou Neto Pessoa ficou com a bola. Ele chutou forte, o goleiro Alex Muralha deu rebote e Caio Dantas completou para as redes.

Para sorte do Mirassol, o empate saiu aos 10 minutos, quando Lucas Ramon fez o gol. Ele aproveitou uma sobra de bola na pequena área após cobrança de escanteio e empatou: 1 a 1.

Depois disso, o Mirassol foi melhor em campo e por muito pouco não virou o placar, aos 41 minutos, quando o zagueiro Thalissson Kelven cabeceou uma bola na trave. Mas o segundo tempo foi bem menos atrativo e pouco intenso. O jogo esteve equilibrado até os 20 minutos, talvez, estimulando os dois times a diminuírem o ritmo de jogo. As chances que surgiram não foram além do ‘quase gol’ e o empate parece ter agradado a todos.

Depois de disputar dois jogos como mandante, o Mirassol vai atuar como visitante na sexta rodada, até Caxias do Sul (RS) para enfrentar o Juventude, que perdeu nesta noite para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, em São Luis (MA). Este jogo está marcado para dia 13, próximo sábado, às 16h. O Vila Nova volta a atuar como mandante, na sexta-feira (12), diante do Criciúma, que nesta tarde, em Santa Catarina, ganhou do Ituano, por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 VILA NOVA-GO

MIRASSOL – Alex Murulha; Lucas Ramon (Heitor), Luiz Otávio, Thalissom Kelven e Manoel; Leandro Vilela (Paulinho), Cristian, Chico Kim (Flávio), Gabriel e Camilo (Fernandinho); Negueba (Silvinho). Técnico: Mozart Santos.

VILA NOVA-GO – Dênis Júnior; Léo Duarte (Rian), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço (Luciano Naninho), Éverton Brito (Ronald) (Matheus Souza); Guilherme Parede, Neto Pessoa e Caio Dantas (Sousa). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Caio Dantas, aos 50 segundos, e Lucas Ramon, aos 20 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira

CARTÕES AMARELOS – Negueba, Gabriel, Chico Kim e Leandro Vilela (Mirassol). Lourenço, Rian e Léo Duarte (Vila Nova).

RENDA – R$ 24.770,00

PÚBLICO – 1.637 pagantes

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

