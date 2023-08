Mirassol perde pênalti nos acréscimos, Juventude vence com golaço de Nenê

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 21:33 Compartilhe

Em um jogo com poucas finalizações a gol, o Juventude contou com a mira e a habilidade de Nenê para vencer mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou um golaço, que decretou a vitória do time gaúcho sobre o Mirassol, por 1 a 0, no Campos Maia, no interior paulista. O resultado desta terça-feira. Nos acréscimos, o Mirassol ainda desperdiçou um pênalti.

Com os três pontos, o Juventude saltou para 43 pontos, enquanto o Mirassol, cinco jogos sem vencer, sofreu a sua terceira derrota seguida e permanece com 36 pontos.

Se estudando bastante, o duelo começou com o freio de mão puxado. Sem oferecer perigo um para o outro, os times pouco finalizavam a gol e se contentaram em preservar a posse da bola. Jogando em casa, o Mirassol teve uma pequena superioridade, principalmente na bola parada e em chute de fora da área, mas que não obrigou o goleiro Thiago Couto a intervir.

Mais reservado, o Juventude procurou atacar pelos lados do campo, abusando de levantamentos na área, mas a defesa dos donos da casa levou a melhor quase sempre. Em um primeiro tempo com pouca criatividade, principalmente ofensiva, os times não tiveram nenhuma chance clara de gol, aos 47 minutos impostos pela a arbitragem e foram para o vestiário zerados.

Na volta do intervalo, enfim alguém acertou o alvo e o Juventude abriu o placar com um golaço de Nenê, logo aos dois minutos. O meia avançou livre e, com sua famosa chapada, mandou no ângulo esquerdo de Muralha, que não evitou a abertura de placar. O gol sofrido fez o Mirassol acordar para a partida. Acelerando o ritmo conseguiu sua primeira finalização ao gol do Juventude, em cabeçada de Luiz Otávio, defendido por Thiago Couto.

Apoiado no resultado, o Juventude já demonstrou mais de uma vez nesta Série B que sabe segurar sua vantagem. Ditando o ritmo, o time gaúcho gastava tempo e amarrava o jogo no meio de campo. Nos acréscimos, o Mirassol teve a chance de ouro do empate, em pênalti sofrido por Rodrigo Sam. Na cobrança, Gabriel carimbou o travessão do Juventude, que se segurou até o apito final, para comemorar o ingresso no G-4 da Série B.

Na próxima rodada, o Juventude encara a Chapecoense, na outra quinta-feira (31), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi. Já o Mirassol atua na sexta-feira, dia 1º de setembro, contra o Vitória, às 19h15, no Barradão. Ambos serão pela 26ª rodada.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 1 JUVENTUDE

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Cristian), Luiz Otávio, Rodrigo Sam e Manoel (Thalisson Kelven); Yuri Lima (Flávio), Danielzinho (Julimar), Chico Kim (Camilo) e Gabriel; Negueba e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

JUVENTUDE – Thiago Couto; Luiz Gustavo, Danilo Boza e Zé Marcos (Romércio); Reginaldo (Daniel Bolt), Jadson (Matheus Vargas), Vini Paulista, Nenê e Alan Ruschel; Tite (Ruan) e Erick (Victor Andrade). Técnico: Thiago Carpini.

GOL – Nenê, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Nenê, Thiago Couto e Jadsom (Juventude); Yuri Lima e Luiz Otávio (Mirassol).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 22.160,00.

PÚBLICO – 1.909 pagantes.

LOCAL – Estádio José de Campos Maia, em Mirassol (SP).





