Mirassol perde pênalti, é derrotado pelo Vila Nova e deixa de entrar no G-4 da Série B

Ainda sem vencer como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol perdeu uma grande chance de voltar ao G4 – grupo de acesso – da competição. Nesta quinta-feira, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, o time paulista desperdiçou um pênalti e acabou derrotado por 1 a 0 para o Vila Nova, pela 11ª rodada.

Com o resultado, o Mirassol seguiu estacionado nos 17 pontos. Já com o gol de Henrique Almeida, o Vila Nova se aproximou da briga pelo G-4, chegando também a 17 pontos.

Por jogar em casa, o Vila Nova pressionou nos minutos iniciais. Atacando pelos lados do campo, os donos da casa levavam perigo em cruzamentos e em chutes de fora da área, como o chute de Cristiano que parou na trave.

O Mirassol era mais tímido, mas também se fez valer de lançamentos na área, procurando sempre o artilheiro Dellatorre. O time paulista chegou mais perto de abrir o placar, quando na reta final, teve um penal a seu favor. Delatorre bateu forte e mandou por cima do travessão.

Na segunda etapa, o Vila Nova seguiu na estratégia de pressionar nos primeiros minutos. Insistindo, o time goiano abriu o placar aos 22 minutos. Após formar uma blitz, a bola acabou sobrando para Henrique Almeida, que bateu cruzado para vencer o goleiro Muralha.

Após o gol, o Vila Nova recuou demais e viu os papéis se inverterem. Quem tomava conta da partida e pressionava eram os visitantes. Abusando do jogo aéreo, o Mirassol perdeu quase todas as disputas pelo alto. Quando acertou o alvo, o goleiro Dênis Júnior foi decisivo, pegando a cabeçada de Luiz Otávio.

Na próxima rodada, o Mirassol tem o duelo paulista contra o Santos, na terça-feira, às 19 horas, no Estádio Campos Maia, no interior de São Paulo. Já o Vila Nova tem o clássico goiano contra o Goiás, no domingo, às 18h30, no OBA.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 MIRASSOL

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Eric (Rhuan); Cristiano, João Vitor (Ralf) e Luciano Naninho (João Lucas); Juan Christian (Apodi), Alesson e Henrique Almeida (Guilherme Lacerda). Técnico: Luizinho Lopes.

MIRASSOL – Muralha; Lucas Ramon (PH), João Victor, Luiz Otávio e Warley (Lucas Gazal); Neto Moura (Quirino), Danielzinho e Gabriel; Negueba (Chico Kim), Dellatorre e Fernandinho (Isaque). Técnico: Mozart.

GOL – Henrique Almeida, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Vitor, Quintero e Henrique Almeida (Vila Nova); Neto Moura, Quirino e João Victor (Mirassol).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 28.980,00.

PÚBLICO – 3.316 torcedores.

LOCAL – Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).