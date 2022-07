Mirassol perde com gol nos acréscimos e deixa rivais se aproximarem na Série C

Líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol foi surpreendido pelo Volta Redonda neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, e acabou derrotado por 2 a 1. Com isso, viu a diferença para muitos de seus adversários diminuir. Ainda pela 14.ª rodada, o Botafogo bateu o Ypiranga por 1 a 0, o Altos venceu o Brasil-RS por 3 a 2, e o Vitória fez 2 a 1 no São José-RS, fora de casa.

Em Volta Redonda, o time da casa surpreendeu ao fazer 2 a 1 no líder Mirassol. O gol da vitória do time fluminense saiu aos 50 minutos. Caio Vitor e Wellington Silva fizeram para o time mandante, enquanto Camilo, de pênalti, diminuiu. O time paulista tem 26 pontos, mesma pontuação do Paysandu, mas leva vantagem no número de vitórias: 8 a 7. A time do Rio de Janeiro é a sétimo, com 20.

Em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu o Ypiranga por 1 a 0, com gol marcado por Gustavo Xuxa, de pênalti. De quebra, subiu para a terceira posição, com 23 pontos, deixando o time gaúcho em 11.º lugar, com 19.

No estádio Lindolfo Monteiro, o Altos derrotou o Brasil-RS por 3 a 2 e respirou na luta contra o rebaixamento. O time piauiense é o 14.º colocado, com 18 pontos. A equipe xavante está na lanterna, com 11. Dieguinho, Manoel e Elielton fizeram para o clube mandante. Rafael Carvalheira e Thiago Santos diminuíram.

O Vitória fez 2 a 1 no São José, em Porto Alegre (RS). O time baiano subiu para o 12.º lugar, com 18 pontos, dois a menos do que o clube gaúcho, em oitavo, com 20. Rafinha e Tréllez fizeram para o visitante. Jadson marcou para o São José.

A 14.ª rodada ainda terá um jogo na segunda-feira. Diferente de anos anteriores, a primeira fase da Série C é formada por grupo único com os 20 times, que se enfrentam apenas uma vez. Após 19 rodadas, os oito melhores avançam à segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados à Série D.

Confira os jogos da 14.ª rodada da Série C:

Sábado

Ferroviário-CE 1 x 0 Aparecidense-GO

Botafogo-PB 1 x 1 Floresta-CE

Figueirense-SC 4 x 0 Campinense-PB

Paysandu-PA 1 x 0 Confiança-SE

Domingo

Botafogo-SP 1 x 0 Ypiranga-RS

Altos-PI 3 x 2 Brasil-RS

São José-RS 1 x 2 Vitória-BA

Volta Redonda-RJ 2 x 1 Mirassol-SP

Atlético-CE 3 x 1 Remo-PA

Segunda-feira

20h – ABC-RN x Manaus-AM