Mirassol, Operário e Sport correm atrás de pontos para chegar no G-4 da Série B

Mirassol, Operário-PR e Sport esquentam a briga pelo G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, pela 18ª rodada, que também vai ter um duelo direto contra o rebaixamento entre Coritiba e Chapecoense.

Na quinta posição, com 26 pontos, contra 32 do líder Santos, o Mirassol defende a invencibilidade como mandante diante do Operário, no Estádio José Maria de Campos Maia. Em nove jogos até aqui, o time paulista venceu seis e empatou dois. O adversário, o Operário, está em sexto, com 26, e também quer entrar no G-4. A equipe de Ponta Grossa tem a quarta melhor campanha como visitante, com 45,8% de aproveitamento.

Na Arena Pernambuco, o Sport enfrenta a Ponte Preta para chegar a cinco jogos de invencibilidade na competição. O time pernambucano tem 25 pontos, na nona posição, contra 27 do Novorizontino, em quarto. Mas viveu uma semana agitada, com a demissão do técnico Mariano Soso, na quinta-feira, e com o acerto, nesta sexta-feira, o retorno de Guto Ferreira.O novo técnico vai assistir este jogo das tribunas diante da Ponte Preta, clube onde ganhou destaque nacional.

O clube campineiro tem 23, no 12º lugar, e vem motivado após derrotar o Vila Nova por 2 a 0, jogando um grande futebol. Já ganhou cinco jogos em casa sob o comando do experiente técnico Nelsinho Baptista, mas nenhum fora. Nelsinho também tem história no Sport, onde conquistou o inédito titulo da Copa do Brasil de 2008.

Por fim, Coritiba e Chapecoense fazem um duelo direto contra o rebaixamento no Estádio Couto Pereira. O time paranaense tem 20 pontos e precisa quebrar a sequência de três derrotas consecutivas, a última por 4 a 0 diante do Santos, para não acabar na zona de rebaixamento. O tropeço derrubou o técnico Fábio Matías e provocou a saída do executivo Paulo Autuori. A equipe catarinense, por sua vez, tem 19 e não vence há três rodadas. Na última rodada empatou em casa com o Sport por 1 a 1.

A rodada continuará no domingo com mais três jogos, destaque para o líder Santos, que desafia o ascendente CRB. Os outros jogos são entre Guarani x Brusque, e América-MG x Ceará. E vai ter ainda um jogo na segunda e outro na terça-feira.

Confira os jogos da 18ª rodada:

SÁBADO

17h

Mirassol x Operário

Coritiba x Chapecoense

18h

Sport x Ponte Preta

DOMINGO

16h

Guarani x Brusque

18h30

América-MG x Ceará

CRB x Santos

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Paysandu x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

21h

Avaí x Botafogo