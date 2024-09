Mirassol mira a liderança e Avaí briga com o Sport para chegar no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Atrás da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol tem pela frente o Ituano num duelo paulista de opostos. Outro destaque, neste sábado, é o confronto direto entre Avaí e Sport para se aproximar do G-4 – zona de acesso.

As emoções começam logo às 16h. Motivado pela vitória por 1 a 0 em cima do América-MG, que o deixou na vice-liderança, com 42 pontos, o Mirassol visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O líder é o Novorizontino, com 43.

Diferente dos visitantes que estão na parte de cima da tabela, os donos da casa estão lutando contra o rebaixamento. Apesar de ter conquistado três vitórias nos últimos cinco jogos, está dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação com 22 pontos. O CRB, primeiro time fora, tem 25.

O duelo direto entre Avaí e Sport será outro destaque. As duas equipes se enfrentam no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), com o mesmo objetivo: encostar ainda mais na briga pelo G-4. Atualmente, o time catarinense é quinto colocado com 37, enquanto o quarto colocado e primeiro time dentro da zona de acesso, tem 40. Já o adversário pernambucano vem logo abaixo, em sétimo com 35.

Brusque e Santos jogam na Arena Joinville, às 16h. O time paulista tenta se recuperar de três jogos sem vitórias para seguir no G-4. Na última rodada empatou por 1 a 1 com a Ponte preta, na Vila Belmiro, e terminou a rodada com 40 pontos, em quarto lugar. Já o rival está dentro do Z-4, em 17º, com 23.

A rodada será encerrada com mais três jogos no domingo e dois na segunda-feira. O Guarani visita o América-MG tentando sair da lanterna. Já a Ponte Preta recebe a Chapecoense e quer se manter longe da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 25ª rodada da Série B:

SÁBADO

16h

Ituano x Mirassol

Brusque x Santos

19h

Avaí x Sport

DOMINGO

16h

Ceará x Operário-PR

18h30

América-MG x Guarani

Coritiba x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

20h

Botafogo-SP x Goiás

21h30

Ponte Preta x Chapecoense