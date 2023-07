Mirassol marca no fim, vence Chapecoense e fica perto do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 13:11 Compartilhe

Com um gol de cabeça, do zagueiro Thalisson Kelven, aos 45 minutos do segundo tempo, o Mirassol venceu a Chapecoense por 1 a 0, neste sábado, na Arena Condá, pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta vitória deixou o time paulista bem perto do G-4 – grupo de acesso – com 34 pontos, em sexto lugar. Por outro lado, o time catarinense continua com 18 pontos, em 17.º lugar.

A primeira etapa começou morna. Os times entraram em campo buscando não arriscar muito. Com muito estudo entre os adversários, o jogo foi esquentar a partir dos 25 minutos, quando Bruno Nazário cobrou escanteio fechado, para boa defesa de Alex Muralha.

A Chapecoense voltou a apertar, e aos 26, Kayke perdeu uma grande chance de abrir o placar quando Nazário recuperou a bola e deixou o atacante na cara do gol, mas chutou para fora. O Mirassol respondeu no minuto seguinte com Zé Roberto, que parou em Airton.

Após sofrer a pressão, o Mirassol foi quem dominou os minutos finais do primeiro tempo. Aos 38, Chico Kim arriscou de fora, para defesa de Airton. Aos 47, Luiz Otávio, livre, não aproveitou cruzamento de Gabriel e desperdiçou uma grande chance. Assim, a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Mirassol foi quem correu atrás do gol. Aos nove minutos, Negueba recebeu bom lançamento de Guilherme Biro, mas de cabeça, não aproveitou. Aos 12, o atacante novamente tentou, em chute de longe, mas parou em Airton.

Aos 15, foi a vez de Gabriel arriscar. O meia recebeu de Chico Kim na área, mas chutou para fora. Airton salvou a Chapecoense mais uma vez aos 16, quando Thalison Kelven subiu de cabeça em cruzamento de Danielzinho e colou a bola no cantinho, mas parou na muralha da Arena Condá.

O time da casa respondeu aos 19. Em escanteio curto, Bruno Leonardo desviou e Alex Muralha fez boa defesa. Depois disso, os dois técnicos passaram a fazer as trocas. Ganharam mais fôlego e disposição em campo, porém, as finalizações continuaram bem abaixo do esperado.

No final saiu o gol. Camilo cobrou escanteio do lado direito, levantando na área. No meio de muitos jogadores, Thallisson Kelven saltou e desviou de cabeça para as redes. Mirassol na frente, 1 a 0, aos 45 minutos. Depois disso, o Mirassol tentou segurar o jogo, tanto que, por cometer várias faltas seguidas, Julimar foi expulso.

Sem tempo a perder, o Mirassol já se prepara para seu próximo desafio. O time paulista volta a campo na terça-feira (1), quando a partir das 19h, abre a 21.ª rodada da Série B diante do Avaí, no Maião. No dia seguinte, a Chapecoense fecha a rodada diante do Londrina, às 21h, no Estádio do Café, no norte do Paraná.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 1 MIRASSOL

CHAPECOENSE – Airton; Felipe Albuquerque (Douglas Borel), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti (Gabriel Xavier), Giovanni Pavani e Bruno Nazário; Marcinho (Neto), Kayke (Maxwell) e Marco Antônio (Alisson Farias). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima (Flávio) Danielzinho, Chico Kim (Julimar) e Gabriel (Camilo); Zé Roberto (Cristian) e Negueba (Fernandinho). Técnico: Mozart.

GOL – Thallison Kelven, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Willers Lorenzatto (MT)

CARTÕES AMARELOS – Gustavo Cazonatti, Giovanni Pavani e Bruno Leonardo (Chapecoense); Danielzinho, Cristian e Julimar (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO – Julimar (Mirassol)





RENDA – R$ 93.700,00

PÚBLICO – 4.513 torcedores

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).

