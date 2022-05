Mirassol marca no fim, empata com Botafogo e mantém liderança isolada da Série C

Um gol do meia Camilo aos 46 minutos dos segundo tempo deu ao Mirassol o empate por 2 a 2 com o Botafogo, em Ribeirão Preto, neste domingo à tarde, pela oitava rodada da Série C do Brasileiro. E também o manteve na liderança isolada da competição, com 17 pontos.

O duelo paulista foi movimentado no estádio Santa Cruz. Kauan abriu o placar para os visitantes logo aos 10 minutos. O Botafogo empatou aos seis minutos do segundo tempo com João Diogo e virou o placar aos 42 minutos, com Bruno Michel. O Mirassol, porém, chegou ao empate nos acréscimos. O Botafogo estreou o técnico Paulo Bauer no lugar de Leandro Zago e tem 11 pontos, no 10º lugar.





Mas a briga pela ponta está acirrada. Na vice-liderança aparece o ABC que, sábado, venceu por 3 a 0 o Brasil-RS. Os mesmos 16 pontos tem o Botafogo-PB que neste domingo cedo venceu o Volta Redonda, por 1 a 0, no interior fluminense. O time paraibano, porém, tem menor saldo de gols: 5 a 3. O Figueirense é quarto colocado, com 15, seguido pelo Remo, com 13, que nesta noite em Belém fez 2 a 0 em cima do Floresta-CE.

O Altos-PI ensaiou uma reação ao vencer nesta tarde em casa, por 3 a 0, o Ypiranga-RS, que faz campanha regular com 12 pontos, em nono lugar. Mesmo com a vitória, o Altos-PI abre a zona de rebaixamento, em 17.º com seis pontos. Atrás dele estão o Confiança-SE e o Brasil-RS, ambos com seis, e o Atlético-CE, com cinco.

A rodada vai ser fechada na segunda-feira, com o duelo entre Paysandu-PA e Manaus-AM, a partir das 20h. Os times têm 12 pontos e estão dentro da zona de classificação.

Diferentemente de anos anteriores, a primeira fase da Série C é formada por grupo único com os 20 times, que se enfrentam apenas uma vez. Após 19 rodadas, os oito melhores avançam à segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 8.ª RODADA:

SÁBADO

São José-RS 1 x 1 Atlético-CE

Figueirense-SC 1 x 0 Ferroviário-CE

Campinense-PB 0 x 1 Vitória-BA

Confiança-SE 1 x 0 Aparecidense-GO

ABC-RN 3 x 0 Brasil-RS

DOMINGO

Volta Redonda-RJ 0 x 1 Botafogo-PB

Altos-PI 3 x 0 Ypiranga-RS

Botafogo-SP 2 x 2 Mirassol-SP

Remo-PA 2 x 2 Floresta-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h – Paysandu-PA x Manaus-AM