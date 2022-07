Mirassol lidera, Figueirense e Botafogo-PB estão em alta na Série C

O Mirassol manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer por 2 a 0 o Floresta-CE, neste sábado à noite, pela 15ª rodada. O time paulista está praticamente garantido na segunda fase, porque soma 29 pontos, nove na frente dos times fora do G-8 zona de classificação.

Esta foi a nona vitória do Mirassol, que não pode perder a ponta nesta rodada por ter três pontos de vantagem sobre o Paysandu, segundo colocado. Mas o time paraense soma sete vitórias. Os gols do time paulista foram marcados por Vinícius Mingotti e Marcelo, um em cada tempo, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O Floresta, com 16 pontos, é o 15º colocado.

Quem também se deu bem na rodada foi o Botafogo-PB que surpreendeu o Ypiranga, por 2 a 1, em Erechim (RS), ficando em terceiro lugar com 25 pontos. Esta é a mesma pontuação do Figueirense que fez 2 a 1 em cima do Botafogo-SP dentro do estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O time catarinense fica em quarto lugar porque tem menos vitórias do que o time da Paraíba: 7 a 6. Com 23 pontos, o Botafogo-Sp está em sexto. O Ypiranga, com 19, é nono.

Determinado a sair da zona de rebaixamento, o Campinense-PB venceu o Ferroviário-CE por 2 a 0, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Mesmo assim é 17º colocado, abrindo o Z-4, com 15 pontos. Esta também é a pontuação do Ferroviário, em 16.º porque tem uma vitória a mais: 5 a 4.

A 15ª rodada ainda vai ter cinco jogos domingo e um na segunda-feira. Depois desta rodada vão faltar apenas quatro rodadas para terminar o turno único que vai levar os oito melhores à segunda fase e vai determinar o rebaixamento aos quatro piores.

Confira os jogos da 15ª rodada:

SÁBADO

Figueirense-SP 2 x 1 Botafogo-SP

Campinense-PB 2 x 0 Ferroviário-CE

Ypiranga-RS 1 x 2 Botafogo-PB

Floresta-CE 0 x 2 Mirassol-SP

DOMINGO

11h

Brasil-RS x Atlético-CE

16h

Vitória-BA x Paysandu-PA

Aparecidense-GO x Altos-PI

18h

Confiança-SE x São José-RS

19h

Remo-PA x ABC-RN

SEGUNDA-FEIRA

20h

Manaus-AM x Volta Redonda-RJ