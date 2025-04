Mirassol goleia Grêmio em jogo histórico, vence a primeira na Série A e ouve ‘olé’ da torcida

O Mirassol escreveu um capítulo histórico nesta quarta-feira, ao conquistar sua primeira vitória na elite do futebol brasileiro. Com atuação segura, ofensiva e envolvente diante do Grêmio, o time paulista venceu por 4 a 1 no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 4ª rodada, e empolgou sua torcida, que embalou o segundo tempo com gritos de “olé”. O resultado coroou uma noite memorável para o clube, que mostrou força e personalidade diante de um adversário tradicional.

Com os três pontos, o Mirassol chega a cinco na tabela e ganha confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio, que entrou em campo pressionado, sofreu sua terceira derrota consecutiva e permanece com apenas três, ligando o sinal de alerta e deixando a permanência do técnico Gustavo Quinteros em xeque.

Não é a primeira vez que o Mirassol surpreende o Grêmio. Em 2022, pela primeira fase da Copa do Brasil, o time paulista já havia eliminado o rival em jogo único, vencendo por 3 a 2 e protagonizando uma das grandes zebras daquela edição do torneio.

Em busca de sua primeira vitória na elite do futebol brasileiro, o Mirassol teve um começo dos sonhos diante do Grêmio. Com apenas dois minutos de jogo, o time paulista abriu o placar e incendiou a torcida presente no José Maria de Campos Maia. Danielzinho encontrou Daniel Borges na intermediária, o lateral cortou para o meio e, com a canhota, acertou um chute indefensável no ângulo, marcando um golaço.

O Grêmio tentou reagir rapidamente e chegou a comemorar um pênalti marcado sobre João Pedro. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem anulou a penalidade. Do outro lado, o Mirassol teve sua chance na marca da cal: Tiago Volpi cometeu falta em Gabriel dentro da área, e o árbitro não teve dúvidas ao apontar para o pênalti. Reinaldo, ex-jogador gremista, bateu firme e ampliou o placar para o time da casa.

Ainda antes do intervalo, o Mirassol teve a chance de transformar a vantagem em goleada. Reinaldo, novamente decisivo, deu belo passe para Fabrício Daniel, que bateu de primeira e viu a bola passar rente à trave, assustando Tiago Volpi. Com intensidade, eficiência nas finalizações e uma postura corajosa, o Mirassol deixou o campo ao fim da primeira etapa com o placar favorável.

Na volta do intervalo, o Mirassol adotou uma postura mais cautelosa, recuando suas linhas e dificultando as ações ofensivas do Grêmio. Com pouca inspiração e espaço, o time gaúcho demorou a criar chances reais de perigo. A primeira boa chegada aconteceu apenas aos 23, quando Alysson recebeu na entrada da área e arriscou de canhota. A bola desviou na zaga do Mirassol e saiu pela linha de fundo.

O Grêmio continuou atacando. Edenílson colocou no primeiro pau e contou com a má saída de Alex Muralha. Jemerson apareceu no alto, testou firme e carimbou o travessão, levando perigo ao gol do time paulista. Após o susto, o Mirassol subiu as linhas e fez o terceiro em cobrança de falta de Reinaldo.

O time gaúcho ainda esboçou uma reação aos 34, quando Braithwaite aproveitou erro de saída de bola do Mirassol. Daniel Borges tentou recuar e entregou nos pés do atacante gremista, que dominou na entrada da área e tocou por cobertura, encobrindo Alex Muralha para marcar um belo gol e diminuir a vantagem.

Mas a esperança durou pouco. Aos 39, Danielzinho lançou Negueba em velocidade pela direita. O atacante cruzou rasteiro, a bola atravessou a área e chegou até Edson Carioca, que teve calma para rolar para trás e encontrar Daniel Borges. O lateral, autor de um golaço no início da partida, finalizou de primeira e selou a vitória histórica do Mirassol com o quarto gol.

O Grêmio volta a campo no sábado, às 21h, para o clássico com o Internacional, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No dia seguinte, às 11h, o Mirassol visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 4 X 1 GRÊMIO

MIRASSOL – Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Gabriel (Yago Felipe) e Danielzinho; Iury Castilho (Clayson), Fabrício Daniel (Negueba) e Cristian (Edson Carioca). Técnico: Rafael Guanaes.

GRÊMIO – Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti (Arezo), Camilo (Edenílson) e Cristaldo (Dodi); Pavón (Alysson), Braithwaite e Amuzu. Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS – Daniel Borges, aos dois, e Reinaldo, aos 20 minutos do primeiro tempo. Reinaldo, aos 32, Braithwaite, aos 36 e Daniel Borges, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Daniel Borges e Negueba (Mirassol); Tiago Volpi, Edenílson, Villasanti e Braithwaite (Grêmio).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA – R$ 124,700,00.

PÚBLICO – 4.147 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).