Mirassol faz confronto direto pelo G-4 da Série B e Guarani pega o Coritiba

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Mesmo com apenas dois jogos, a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro será movimentada, nesta terça-feira, tanto na parte de cima como debaixo no fechamento da 24ª rodada. O Mirassol faz um confronto direto para se manter no G-4, zona de acesso, enquanto o Guarani tem duelo difícil com o Coritiba para se manter vivo na disputa pela permanência.

Terceiro colocado com 39 pontos, o Mirassol não pode perder sua posição nesta rodada, mas tem a chance de assumir a vice-liderança, atualmente com o Santos, com 40. Mesmo assim, é um duelo complicado, já que o América-MG tem 35 pontos e pode colar no G-4. A partida será realizada às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Há dois jogos sem vencer, o Mirassol tenta se reabilitar. Jogando em casa, soma oito vitórias, dois empates e uma derrota, no último jogo realizado quando caiu diante do Botafogo-SP por 2 a 1. O América não vence há três jogos e perdeu para o Vila Nova na última rodada, por 1 a 0. Isso resultou na demissão do técnico Cauan de Almeida e na contratação de Lisca, que fará sua estreia.

Mais tarde, às 21h30, Guarani e Coritiba fecham a rodada no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O time paulista está na lanterna (20º) com 18 pontos e quer se manter vivo na disputa. Já o Coritiba, com 33, precisa vencer para se aproximar do G-4.

O Guarani não perde há três jogos, sendo duas vitórias e um empate. Jogando em casa, soma três vitórias, duas delas nos últimos três jogos, quatro empates e cinco derrotas. Além disso, tem um jogo atrasado contra o Botafogo. O Coritiba está em um momento ainda melhor, pois não perde há quatro jogos, sendo três vitórias seguidas. Também conquistou suas duas primeiras vitórias como visitante nas últimas rodadas.

Confira os jogos desta terça-feira:

19h

Mirassol x América-MG

21h30

Guarani x Coritiba