Mirassol enfrenta o Sampaio Corrêa em nova chance de encostar no G-4 da Série B

O Mirassol terá uma nova chance para encostar de vez no grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, às 21h30, recebe o Sampaio Corrêa no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, na abertura da 22ª rodada.

Na última terça-feira, o time paulista empatou por 2 a 2 com o Avaí, também em casa, mas evitou o pior com um gol no último lance. Com isso, aparece em oitavo lugar com 35 pontos, três a menos do que o Criciúma, que fecha o G-4, com 38.O Sampaio Corrêa também empatou em casa, mas sem gols, com o Botafogo-SP. O resultado deixou o time maranhense no 15º lugar, com 22 pontos, apenas três a mais que a Chapecoense, primeira na zona de rebaixamento, com 19 pontos.

No sábado acontecem quatro jogos. Entre os destaques, estão os duelos estaduais entre Avaí e Criciúma e entre Ituano e Guarani, além do confronto direto no G-4 entre Sport x Novorizontino. Domingo serão disputados dois jogos e na segunda mais três.

CONFIRA OS JOGOS DA 22ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

21h30

Mirassol x Sampaio Corrêa

SÁBADO

15h30

Avaí x Criciúma

17h

CRB x Botafogo

Ituano x Guarani

18h

Sport x Novorizontino

DOMINGO

15h30





Ponte Preta x Chapecoense

18h

Ceará x ABC

SEGUNDA-FEIRA

18h

Juventude x Vila Nova

20h

Londrina x Vitória

Atlético-GO x Tombense

