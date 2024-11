Mirassol empata com Operário e chegará à rodada final da Série B dentro do G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 18:18 Para compartilhar:

Com emoção até o fim, o Mirassol buscou o empate por 1 a 1 diante do Operário-PR na tarde desta sexta-feira pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pará abriu o placar para os paranaenses, mas Iury Castilho deixou tudo igual no fim do segundo tempo. A partida foi realizada no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

O empate no final foi muito importante para o Mirassol, que alcançou 64 pontos na vice-liderança e não pode deixar a zona de acesso (G-4) nesta rodada. O time ainda tem chance de confirmar o acesso, mas precisa que Ceará ou Sport, ambos com 60, percam na rodada. Eles enfrentam América-MG e Ponte Preta, respectivamente.

Já o Operário, que tinha chances remotas de acesso, está matematicamente fora da disputa. Aparece em sétimo lugar com 57 pontos, contra 60 do Ceará, quarto colocado, que ainda joga na rodada e já tem 18 vitórias contra 16 do Operário.

Na última rodada, o Mirassol joga em casa, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), diante da Chapecoense. O time paranaense faz seu último confronto diante do CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Logo na primeira boa chegada, o Operário quase abriu o placar. Rodrigo Rodrigues ficou com rebote na entrada da área, pela direita, ajeitou e chutou colocado, mas a bola explodiu no travessão.

O Mirassol respondeu com cruzamento e chute de primeira de Delatorre, para fora, mas um impedimento foi marcado. Depois, o atacante levou perigo novamente ao cabecear por cima após cobrança de escanteio.

Mas quem abriu o placar foi mesmo o Operário. Aos 27 minutos, Rodrigo Rodrigues foi acionado na esquerda, levou para o meio e chutou forte. A bola explodiu em Alex Muralha e sobrou para Pará, que completou para o gol. No fim do primeiro tempo, o Mirassol teve um pênalti a favor, mas foi anulado após revisão do VAR, que apontou impedimento.

O Operário voltou assustando no segundo tempo com Thales Oleques, em chute de longe. Depois, em lance de falta, Willian Machado cabeceou e a bola carimbou o travessão novamente. Depois, Daniel Lima ganhou disputa na linha de fundo e tocou para trás. Nathan Fogaça finalizou, mas João Victor salvou ao fazer o corte.

Depois disso, o Mirassol conseguiu avançar mais ao ataque, mas com dificuldade em criar chances perigosas. Até que aos 41 minutos, conseguiu o gol de empate. Léo Gamalho levantou a bola na área e o goleiro Gabriel Mesquita saiu mal, trombando com Joseph. A bola sobrou para Iury Castilho na pequena área, que não desperdiçou.

Como o empate tirava qualquer chance de acesso do Operário, o time se lançou ao ataque, mas não conseguiu o gol. No último lance, o Mirassol quase virou em chute de Chico Kim, que acertou o travessão. No rebote, Iury Castilho tentou um voleio, para fora.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 1 MIRASSOL

OPERÁRIO – Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Joseph, Willian Machado e Pará (Gabriel Feliciano); Vinícius Diniz (Rodrigo Lindoso), Jacy e Boschilia (Pedro Lucas); Ronald (Nathan), Daniel (Ronaldo) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Rafael Guanaes.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Zeca (Zé Mário); Neto Moura, Gabriel (Léo Gamalho) e Danielzinho; Iury Castilho, Dellatorre (Cristian) e Fernandinho (Chico Kim). Técnico: Mozart Santos.

GOLS – Pará, aos 27 minutos do primeiro tempo. Iury Castilho, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Joseph, Jacy e Boschilia (Operário). Iury Castilho (Mirassol).

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA – R$ 94.995,00.

PÚBLICO – 3.558 pagantes (3.751 presentes).

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).