Mirassol e Vila Nova defendem posições dentro do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Dois times postulantes ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Vila Nova, estarão em campo neste sábado para enfrentar, respectivamente, Amazonas e Brusque. Ainda pela 26ª rodada, o Guarani enfrenta o Paysandu podendo sair da lanterna da competição, em um duelo direto contra o rebaixamento.

Apesar de iniciar a rodada dentro do G-4, o Vila Nova terá um grande desafio pela frente, justamente por enfrentar o Brusque longe de Goiânia, onde não vem colecionando bons resultados. Em 12 partidas, conquistou apenas nove pontos. Foram: duas vitórias, três empates e sete derrotas, um aproveitamento de 25%.

No entanto, o Brusque não vem conseguindo jogar no Estádio Augusto Bauer, vetado por não ter o laudo do Corpo de Bombeiros. O time catarinense vai mandar a partida no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), e tenta superar as adversidades para ganhar um fôlego na luta contra a degola. É o penúltimo colocado, com 23 pontos. O Vila Nova é o quarto, com 42.

Quem também quer continuar se firmando dentro do G-4 é o Mirassol, que vem de uma derrota inesperada frente ao Ituano por 3 a 2. O time paulista confia no fator casa para superar o Amazonas, já que detém a segunda melhor campanha como mandante, com 80,6% de aproveitamento. Em 12 partidas, foram nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O Amazonas, no entanto, vem realizando uma campanha surpreendente e tem sido a ‘pedra no sapato’ de muitos clubes. São cinco jogos de invencibilidade. O time amazonense tem 35 pontos, contra 42 do Mirassol, que aparece na terceira posição.

Por fim, Paysandu e Guarani se enfrentam na Curuzu, em Belém (PA), em duelo direto contra o rebaixamento. O time paraense não vence há nove jogos e tenta dar a bola por cima com o recém-contratado Márcio Fernandes, que assumiu o comando do clube no lugar de Hélio dos Anjos. Na tabela, tem 27 pontos.

O Guarani tem evoluído na competição, com a sétima melhor campanha do segundo turno, mas ainda é o lanterna, com apenas 21 pontos. Como visitante, a equipe bugrina não vence o Paysandu fora de casa desde 1974. Neste período, foram oito jogos, com seis derrotas e dois empates.

A rodada será completada no domingo, com mais quatro jogos, destaque para o duelo direto na briga pelo G-4 entre Santos e América-MG na Vila Belmiro.

Confira os jogos da 26ª rodada:

SÁBADO

17h

Paysandu x Guarani

Brusque x Vila Nova

18h

Mirassol x Amazonas

DOMINGO

16h

Santos x América-MG

Operário-PR x Coritiba

18h30

Sport x CRB

Chapecoense x Ceará