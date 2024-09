Mirassol e Sport fazem duelo direto pelo G-4 da Série B e CRB quer acabar com jejum

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 4:00 Para compartilhar:

O domingo será de tirar o fôlego na Série B do Campeonato Brasileiro, afinal acontecerá o duelo direto entre Mirassol e Sport, onde ambos tentam continuar dentro do G-4 – zona de acesso – e diminuírem a diferença para os líderes. A partida está marcada para as 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

Sport e Mirassol estão empatados com 46 pontos, ambos dentro do G-4. O time pernambucano chega embalado por seis jogos sem derrota, enquanto o adversário vem de vitória (1 a 0) para cima do Goiás, que acabou com um jejum que durava três jogos. Uma vitória neste momento, é a certeza da manutenção de uma das equipes na zona de acesso.

Mais cedo, às 16h, CRB e América-MG jogam no estádio Rei Pelé, em Maceió, em momentos opostos dentro da competição. Enquanto o time mineiro busca a terceira vitória seguida para continuar na cola do G-4, onde atualmente aparece em sexto com 44 pontos, o rival é vice-lanterna com 27 e não vence há 13 jogos.

A 29ª rodada da Série B será encerrada com mais dois jogos nesta segunda-feira (30). Destaque para o líder Novorizontino que encara a Ponte Preta, para seguir isolado na primeira colocação. Já o Guarani tenta sair da lanterna diante do Avaí.

Confira os jogos da 29ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

CRB x América-MG

18h30

Mirassol x Sport

SEGUNDA-FEIRA

21h

Novorizontino x Ponte Preta

21h30

Guarani x Avaí