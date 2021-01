Mirassol e Floresta-CE largam na frente por vaga na semifinal e acesso na Série D

Mandantes, Mirassol e Floresta-CE largaram na frente, neste sábado, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O time paulista venceu o Aparecidense-GO, por 2 a 1, de virada, enquanto o cearense superou o América-RN, por 2 a 0. Os outros dois confrontos da ida serão realizados no domingo. Os semifinalistas já vão garantir o acesso para a Série C em 2021.

No Castelão, o Floresta marcou um gol em cada tempo e agora joga até por derrota pela contagem mínima na volta, em Natal, na Arena das Dunas, no próximo dia 10.

No estádio Maião, o Mirassol saiu atrás, com um gol de Rodriguinho logo aos dois minutos. No segundo tempo buscou a virada, com gol de Renato, contra, e de João Carlos.

O jogo de volta será disputado em Goiás e o Mirassol vai ter a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, a vaga nas semifinais vai ser definida na cobrança de pênaltis.

No domingo, às 16 horas, em Santa Catarina, o Marcílio Dias vai receber o Altos, do Piauí, enquanto em Manaus, o Fast Club enfrentará o Novorizontino.

