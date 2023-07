Mirassol e Ceará ficam no 1 a 1 graças ao goleiro Bruno Ferreira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 18:38 Compartilhe

O goleiro Bruno Ferreira, do Ceará, foi o destaque e principal responsável pelo empate por 1 a 1 alcançado pelo time cearense, neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Mirassol chegou a cinco jogos sem vencer na Série B, estacionando na sexta colocação, com 27 pontos. Enquanto isso, o Ceará foi a 25 pontos e é o 10.° colocado, bem abaixo da expectativa de sua torcida.

A partida começou com o domínio claro do time da casa. Melhor em campo, o Mirassol se lançou ao ataque e criou uma grande chance aos nove minutos. Gabriel recebeu de Negueba e achou Guilherme Biro na área, que, de cabeça, parou em Bruno Ferreira, em sua primeira boa aparição.

Apenas um minuto depois, Gabriel também tentou. De fora da área, o meio-campista arriscou, mas parou, de novo, em Bruno Ferreira. O Ceará chegou com perigo apenas aos 26, quando Hygor arriscou uma bomba de fora da área, que assustou Muralha. O Mirassol voltou a atacar. Aos 32, Negueba arriscou cruzado e Bruno Ferreira, com a perna, evitou o gol.

Aos 33, foi a vez de Chico Kim tentar, de cabeça, para mais uma defesa do goleiro do Ceará. E quando o time da casa dominava o jogo, tudo mudou. Aos 40, Warley foi derrubado na área em disputa com Guilherme Biro e o árbitro assinalou pênalti. Aos 43, Erick foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o placar para o Ceará.

O Mirassol então passou a atacar ainda mais a defesa adversária, em busca do empate. Aos 51, Danielzinho cobrou falta com muita categoria, mas Bruno Ferreira, mais uma vez, defendeu. Segundos depois, em cobrança de escanteio, Chico Kim aproveitou rebote e de primeira chutou para o fundo do gol, levando o jogo para o intervalo em 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, as equipes passaram a se estudar mais, sem atacar com tanto ímpeto. A primeira grande chance surgiu apenas aos 21 minutos, quando Cedric recebeu de Negueba e chutou no cantinho, de fora da área, mas parou novamente em Bruno Ferreira.

A partida então esfriou, sem grandes chances de gol. O Mirassol foi quem pressionou ao final do jogo, mas a defesa bem postada do Ceará afastou as chances de gol do time da casa. Aos 47, Camilo tentou o cruzamento e a bola desviou em Tiago, batendo no travessão. Assim, a partida acabou com o mesmo placar do primeiro tempo: 1 a 1.

Após o empate, o Mirassol volta a campo pela Série B nesta quarta-feira (19), quando a partir das 19h, encara o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Accioly. No mesmo dia, às 21h30, o Ceará recebe o Vila Nova no Castelão.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 x 1 CEARÁ

MIRASSOL – Alex Muralha; Cedric, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro (Manoel); Yuri Lima, Danielzinho (Fernandinho), Chico Kim (Leandro Vilela) e Gabriel (Camilo); Negueba e Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart.

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley, Tiago, Gabriel Lacerda (David Ricardo) e Willian Formiga; Willian Maranhão, Zé Ricardo e Guilherme Castilho (Chay); Hygor (Janderson), Nicolas (Bissoli) e Erick (Jean Carlos). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Erick (pênalti), aos 43, e Chico Kim, aos 51 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS – Mozart, Guilherme Biro, Zé Roberto, Yuri Lima (Mirassol); Willian Maranhão, Gabriel Lacerda, Hygor, Bruno Ferreira, Chay, David Ricardo (Ceará).

RENDA – R$ 34.430,00.





PÚBLICO – 2.513 pagantes.

LOCAL – Estádio José de Campos Maia, em Mirassol (SP).

