Mirassol e Botafogo vencem fora e se aproximam do acesso na Série C

Mirassol e Botafogo se aproximaram o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro ao venceram, respectivamente, Volta Redonda-RJ e Aparecidense-GO fora de casa, neste domingo. Ainda pela terceira rodada da segunda fase, Vitória e ABC ficaram no empate sem gols em jogo marcado por briga de torcidas antes do jogo.







Invicto na segunda fase, o Mirassol disparou na liderança do Grupo B ao vencer o Volta Redonda por 2 a 1. Vinícius Mingotti e Mateus Oliveira fizeram para o time do interior paulista, enquanto Caio Vitor descontou para o time do Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos sete pontos, na primeira colocação e a uma vitória de carimbar o acesso. O Botafogo vem em segundo, com seis, seguido por Volta Redonda (três) e Aparecidense (um).

Com gols de Fillipe Soutto, Salatiel e Ericson – Felipe Menezes diminuiu -, o Botafogo assumiu a segunda posição do Grupo B ao derrotar o Aparecidense, em Aparecida de Goiânia (GO), por 3 a 1. O time paulista terá mais dois jogos em casa. Se vencer ambos, conquista o acesso.

Ainda neste domingo, com direito a mais uma briga entre torcidas organizadas, que deixou uma pessoa morta e dezenas de feridos, Vitória e ABC ficaram no 0 a 0 no Barradão.

O resultado deixou o ABC na liderança do Grupo C, com sete pontos, seguido por Figueirense (seis), Vitória (quatro) e Paysandu (zero). No outro final e semana acontece a quarta rodada, a primeira do returno desta fase, que é curta, de apenas seis jogos para cada time.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 3.ª RODADA:

SÁBADO

Figueirense 2 x 1 Paysandu

DOMINGO

Vitória 0 x 0 ABC

Volta Redonda 1 x 2 Mirassol

Aparecidense 1 x 3 Botafogo