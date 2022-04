Mirassol e Botafogo vencem em estreia na Série C do Campeonato Brasileiro

Os dois times paulistas que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro largaram bem neste domingo. O Botafogo, de Ribeirão Preto, foi até o Piauí e bateu o Altos por 3 a 1, enquanto em casa, o Mirassol venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1, de virada. Ambos agora têm três pontos, ao lado de mais cinco clubes que também venceram na rodada de abertura da competição.

A vitória do Botafogo foi tranquila, tanto que abriu três gols de vantagem com Jean Vitor e dois de Tiago Reis. O time da casa só diminuiu no final com Elielton. O jogo foi disputado no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

Em casa, o Mirassol levou um susto ao sair atrás do Ferroviário-CE, que marcou com Edson Cariús. O veterano meia Camilo, de pênalti, empatou ainda no primeiro tempo e depois Ivan, cobrando falta, marcou o gol da virada. Na cidade de Pacajus (CE), o Floresta-CE venceu por 1 a 0 o Confiança-SE, com gol de Klenisson.

A rodada vai ter um jogo segunda-feira à noite, em Pelotas (RS). O Brasil, rebaixado ano passado da Série B, vai receber o Manaus, campeão amazonense. O jogo entre ABC e Paysandu foi transferido para dia 19.

A forma de disputa foi alterada nesta temporada. Ao contrário da divisão por dois grupos regionais, os 20 participantes vão se enfrentar em turno único. Os oito primeiros colocados vão chegar à segunda fase, quando serão divididos em dois grupos de quatro. Serão mais seis jogos turno e returno e os dois melhores de cada grupo vão garantir o acesso para a Série B em 2023. Os líderes, depois, decidem o título.

Confira os jogos da 1ª rodada:

SÁBADO

Ypiranga-RS 0 x 2 Aparecidense-GO

Atlético-CE 0 x 1 Campinense-PB

Remo-PA 2 x 1 Vitória-BA

Botafogo-PB 2 x 1 São José-RS

Volta Redonda-RJ 1 x 1 Figueirense-SC

DOMINGO

Floresta-CE 1 x 0 Confiança-SE

Altos-PI 1 x 3 Botafogo-SP

Mirassol-SP 2 x 1 Ferroviário-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h

Brasil-RS x Manaus-AM

DIA 19/04

19h

ABC-RN x Paysandu-PAM

