Mirassol domina Noroeste, mas vacila após abrir o placar e apenas empata no Paulistão

Mirassol e Noroeste ficaram no empate por 1 a 1 na tarde deste sábado, pela oitava rodada do Paulistão. Jogando em casa, no José Maria de Campos Maia, o Maião, o Mirassol teve domínio da partida, mas não conseguiu converter isso em mais gols. Além disso, sofreu o empate apenas dois minutos depois de abrir o placar no segundo tempo.

Este foi o segundo jogo sem vencer do Mirassol, que vinha de derrota para o São Paulo por 4 a 1. Agora com 16 pontos, está em segundo lugar do Grupo A, atrás do Corinthians (19) e à frente de Botafogo (7) e Inter de Limeira (5).

O Noroeste, que só venceu na estreia, acumula o sétimo jogo sem triunfo, com quatro empates e três derrotas. Com sete pontos, está em terceiro do Grupo C. A chave ainda tem São Paulo (13), Novorizontino (10) e Água Santa (4).

O primeiro tempo terminou com placar zerado, mas o Mirassol teve amplo domínio da partida e não foi ameaçado pelo Noroeste. Os mandantes tiveram duas oportunidades principais. No começo, Lucas Ramon quase abriu o marcador ao cabecear na trave. Depois, já perto do fim, Reinaldo finalizou bem e a bola chegou a passar do goleiro, mas o zagueiro conseguiu evitar o gol praticamente em cima da linha.

Na etapa final, o Mirassol tentava alguns chutes sem muito perigo e o jogo ficou um pouco sem emoção. Isso mudou quando o Mirassol teve um pênalti a seu favor. Aos 33, Léo Gamalho foi para a cobrança e converteu, embora o goleiro Felipe Alves tenha acertado o canto.

A vantagem, porém, foi relâmpago. No primeiro ataque após o gol, o Noroeste conseguiu um escanteio e empatou. Aos 35, após a cobrança, Maycon cabeceou na primeira trave e, apesar de fraca, o goleiro Alex Muralha não conseguiu defender.

Os minutos finais foram de pressão do Mirassol, que teve chutes de Neto Moura e Diego Gonçalves, para fora, e Léo Gamalho, defendido pelo goleiro.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira para a nona rodada, ambos em casa. Às 18h30, o Noroeste recebe o São Bernardo no Alfredo Castilho, enquanto o Mirassol duela com a Ponte Preta às 19h30.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 NOROESTE

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Guilherme Pato), David Braz, Alan Empereur e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura, Gabriel (Diego Gonçalves) e Chico Kim (Clayson); Negueba (Léo Gamalho) e Iury Castilho (Daniel Borges).

NOROESTE – Felipe Alves; Cicinho (Felipe Rodrigues), Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon (Diego Maia); Jonatas Paulista, Dudu Miraíma, Matheus Blade e Thiago Lopes (Adriano); Carlão e Pedro Felipe. Técnico: Allan Aal.

GOLS – Léo Gamalho, aos 33, e Maycon, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Neto Moura (Mirassol) e Dudu Miraíma (Noroeste).

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA – R$ 57.980,00.

PÚBLICO – 2.430 torcedores.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).