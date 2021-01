Mirassol derrota o Altos-PI de novo e pega o Floresta-CE na final da Série D

O Mirassol-SP confirmou o seu favoritismo e garantiu presença na final do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional, ao vencer o Altos-PI por 1 a 0, neste domingo, no estádio Felipão, na cidade de Altos (PI), na região metropolitana de Teresina. No primeiro jogo da semifinal, o time paulista já tinha goleado por 4 a 0.

O adversário do Mirassol na decisão vai ser o Floresta-CE, que eliminou o Novorizontino-SP, no último sábado, ao ganhar por 2 a 0 o jogo de volta – tinha empatado em casa por 1 a 1. Os semifinalistas já tinham garantido o acesso para a Série C em 2021.

Como tem a melhor campanha, os paulistas comandados do técnico Eduardo Baptista serão mandantes na finalíssima da competição. As datas e horários ainda serão confirmados, nesta segunda-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mas serão, com certeza, disputados nos próximos dois finais de semana.

O JOGO – No começo, os dois times saíram em busca do ataque, o que resultou em espaços abertos. E foi justamente em contra-ataque que o Mirassol abriu o placar. Aos 15 minutos, João Carlos girou bem e acionou Fabrício Daniel passando em velocidade. O atacante colocou na frente e deu a cavadinha na saída do goleiro Marcelo.

O Mirassol ainda teve duas chances para ampliar, com Netto e Thiaguinho. Os times criaram boas ações nos primeiros minutos da etapa complementar. Aos quatro, Rafael Araújo, de cabeça, quase empatou a partida para o Altos. Aos 16, Moraes recebeu de Fabrício Daniel e finalizou cruzado, ficando perto de ampliar para os paulistas.

O Altos ainda tentou seu gol, criou duas boas chances, porém não deu sorte. Aos 20 minutos, Moraes acionou Lucas Silva, que, mesmo bem posicionado, carimbou a trave. Depois disso, praticamente se entregou, mostrou cansaço e viu o Mirassol mais precavido, preocupado com a marcação para garantir a vitória.

