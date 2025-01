Mirassol contrata o meia Clayson e negocia com o zagueiro Alan Empereur

O cotidiano do Mirassol segue movimentado com a vinda de vários jogadores para a temporada 2025, ano em que o clube vai disputar a elite do Campeonato Brasileiro. Depois de Reinaldo e David Braz, o atacante Clayson, de 29 anos, chega para reforçar o elenco. O atleta estava no Cuiabá, mas teve passagens de destaque por Ponte Preta e Corinthians.

Na sua chegada, ele falou sobre a escolha pelo Mirassol. “Fico muito feliz pela oportunidade. Chegar em um clube que está tendo uma crescente muito grande no cenário nacional é muito bom. Ainda mais em um momento tão importante. Venho motivado para desempenhar um bom trabalho neste ano”, disse o atleta durante sua apresentação.

Revelado pelo Ituano, Clayson chamou atenção em 2017, quando se destacou pela Ponte Preta. No ano seguinte, foi negociado com o Corinthians, onde foi campeão brasileiro. Depois rodou por Bahia, Al-Faisaly, da Arábia Saudita e V-Varen Nagasaki, do Japão, até chegar ao Cuaibá. Em 2024 marcou nove gols e deu três assistências em 56 jogos.

Edvaldo Ferraz, empresário e procurador de Clayson, disse confiar no projeto do Mirassol no ano de seu centenário. “Já fizemos grandes negócios com o Mirassol. Quando o Clayson recebeu o convite, ele não pensou duas vezes em vir para cá”, afirmou Ferraz.

Aliado a isso, a equipe do interior paulista está de olho em mais um jogador do Cuiabá. Trata-se do zagueiro Alan Empereur, de 30 anos, que foi titular em sua quarta temporada seguida no time mato-grossense. Depois de começar a carreira no futebol italiano, passou pelo Palmeiras antes de ir para o Cuiabá.

A estreia do Mirassol no Paulistão acontece no dia 16 de janeiro, fora de casa, quando visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30. O time divide o Grupo A com Botafogo, Corinthians e Inter de Limeira.