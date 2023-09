Mirassol bate o Botafogo e volta a vencer depois de seis rodadas na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2023 - 22:45 Compartilhe

Depois de seis rodadas, o Mirassol voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Julimar o time venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 na noite deste sábado pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Com o resultado, o Mirassol chega aos 40 pontos, na décima colocação, ainda sonhando com o acesso. O Botafogo estaciona nos 35 pontos e completa nove rodadas sem vitórias na competição. A última ocorreu em 17 de julho, quando venceu por 1 a 0 o Criciúma, pela 20ª rodada.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente, com poucas chances criadas pelos dois lados. O Mirassol teve mais volume de jogo, buscou o ataque, mas sem criatividade pouco incomodou o gol do Botafogo. O visitante entrou em campo com um único propósito: se defender. E conseguiu segurar o ataque do Mirassol na primeira etapa.

Somente nos acréscimos o time da casa conseguiu criar sua primeira chance real de gol. Aos 46 minutos, Negueba recebeu pela direita, limpou a marcação e bateu forte no alto para a boa defesa de Matheus Albino.

O segundo tempo começou movimentado. O Botafogo logo aos cinco quase abriu o marcador com Thassio, que após cruzamento de Luiz Henrique pela esquerda, desviou, a bola passou perto. Dois minutos depois, Zé Roberto, de cabeça, teve a oportunidade pelo lado do Mirassol.

O único gol do jogo saiu aos 33 minutos. Camilo cruzou pela esquerda e Julimar entrou em velocidade na área e tocou, de raspão, de cabeça e a bola foi parar no canto esquerdo de Matheus Albino.

O Mirassol volta a campo no próximo sábado diante do Criciúma, em Criciúma (SC), às 15h30. O Botafogo joga no mesmo dia, às 17h, em Ribeirão Preto (SP) contra o Atlético-Go. Os dois jogos são válidos pela 28ª rodada.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 BOTAFOGO-SP

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Luiz Otávio, Rodrigo Sam e Guilherme Biro; Neto Moura (Yuri), Danielzinho e Gabriel (Camilo); Chico Kim (Fernandinho), Negueba (Julimar) e Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart.

BOTAFOGO-SP – Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Márcio Silva; Thassio (Edson Carioca), Tárik, Carlos Manuel (Pedro Rodrigues), Luiz Henrique (Jean Victor) e Patrick Brey (Lucas Cardoso); Osman e Édson Cariús (Toró). Técnico: Marcelo Chamusca

GOL – Julimar, aos 33 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Lucas Ramon (Mirassol); Toró, Pedro Rodrigues, Ericson e Osman (Botafogo).

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA – R$ 16.030,00.

PÚBLICO – 1.303 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias