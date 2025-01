Mirassol anuncia a contratação de Matheus Davó, ex-Corinthians e Cruzeiro

O Mirassol continua se movimentando para a disputa do Campeonato Paulista após conquistar o acesso na Série B do Brasileiro. O time paulista anunciou neste domingo a contratação do atacante Matheus Davó, jogador com passagens por Guarani, Corinthians e Cruzeiro.

“Feliz com essa chegada. É um clube que sempre enfrentei no Paulistão, tem muita tradição e sabemos o quão difícil é jogar aqui. Feliz de estar representando essa camisa, espero ter um grande ano com grandes conquistas. O torcedor pode esperar de mim um jogo com bastante movimentação, muito empenho, muitos gols, um jogador empenhado que vai buscar sempre o melhor para o time”, afirmou o atacante.

Matheus Davó é o quinto reforço oficializado pelo Mirassol, que já havia anunciado o zagueiro Jemmes, o lateral Daniel Borges, o meia José Aldo e o atacante Guilherme Pato. O clube ainda tem um acerto com o lateral Reinaldo, com o volante Roni e com o atacante Rafa Silva.

Com 25 anos, o atacante estava no América-MG, onde fez 16 jogos e marcou três gols. Ele rodou ainda por Cruzeiro, Bahia, São Bernardo, Guarani, Corinthians, Portuguesa e Joinville.

Matheus Davó apareceu muito bem no Guarani, o que o fez ser comprado pelo Corinthians. No entanto, não teve muitas oportunidades na equipe alvinegra, assim como ocorreu no Cruzeiro. Sua melhor temporada foi no Bahia. Na ocasião, participou de 40 partidas e marcou 10 gols.

A estreia do Mirassol no Paulistão será no dia 16, às 21h30, na Vila Belmiro. O time está no Grupo A ao lado de Botafogo, Corinthians e Inter de Limeira.