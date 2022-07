Mirando principal marca da carreira, Ronaldo analisa campanha do Novorizontino na Série B Atacante, que possui as cobranças de pênalti como uma de suas especialidades, também projetou próximo confronto diante do Cruzeiro

Autor do gol que garantiu a vitória (1 a 0) do Grêmio Novorizontino, diante do Brusque, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ronaldo vivencia em 2022 uma das melhores fases da carreira. Afinal de contas, o artilheiro do Paulistão já balançou a rede dos rivais em 11 oportunidades em 22 jogos disputados neste ano.

Tendo a temporada de 2019 como a melhor, desde que subiu ao profissional, quando o assunto é o número (19) de tentos anotados, o centroavante destaca as metas que possui para os próximos meses.

– Estou contente por estar alcançando o que planejei para esse ano, pois tenho dois grandes objetivos: bater minha melhor marca de gols em uma temporada e também me manter saudável ao longo dela – contou o atacante antes de analisar uma de suas especialidades na busca de números cada vez mais expressivos: cobranças de pênalti.

– Muito treino, concentração e permanecer tranquilo. Creio que várias cobranças de pênalti são desperdiçadas por conta da pressão sofrida. Então procuro esvaziar a mente e tentar transferir a tensão para o goleiro. Graças a Deus estou conseguindo obter vantagem e ter sucesso em todas as cobranças – afirmou.

Com 23 pontos conquistados, o time de Novo Horizonte segue forte na briga por um lugar no G4 da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Surpresa para muitos, o atacante faz questão de enaltecer a força do Tigre na competição.

– Para muitos que não acompanham pode ser surpresa, mas nós sabemos a qualidade que tem nosso elenco. Queremos estar brigando na parte de cima da tabela. Temos um treinador que nos condiciona a fazer um jogo em que possamos ser protagonistas, ter a bola e atacar. Isso está nos ajudando e creio que podemos evoluir ainda mais – disse o artilheiro antes de analisar o próximo compromisso da equipe paulista contra o Cruzeiro.

– Um jogo duríssimo, porém muito gostoso de jogar. Como comentei antes, estamos sendo condicionados a ter a bola, atacar e pressionar. Não será diferente em Minas. Iremos para fazer uma grande partida – concluiu sobre o embate de domingo.

E MAIS:

E MAIS: