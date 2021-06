Miranda sai machucado na primeira etapa e preocupa o São Paulo Zagueiro sentiu a coxa após uma dividida no meio-campo e precisou ser substituído. Defensor deve ser reavaliado nesta semana pelos médicos do Tricolor

Além da derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão, a torcida do São Paulo tem mais um motivo para ficar preocupada. O zagueiro Miranda, pilar da defesa são-paulina, saiu machucado ainda na primeira etapa.

O defensor sentiu uma fisgada no músculo posterior da coxa esquerda e precisou deixar a partida. O lance aconteceu após uma dividida no meio-campo com o atacante Hulk. Depois da trombada, o capitão já sinalizou para sair.

Vale destacar que o Tricolor vem sofrendo com desfalques por lesão neste início do Campeonato Brasileiro. Daniel Alves (entorse no joelho direito), Martín Benítez (estiramento no músculo adutor da coxa esquerda), Hernanes (contratura muscular no tronco), William (trauma no joelho direito) e Luan (edema na região posterior da coxa esquerda) já estão no DM do clube.

Miranda deve ser reavaliado nesta semana pelos médicos do São Paulo, que farão o diagnóstico correto do problema e um possível prazo de recuperação. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrenta a Chapecoense, às 19h, no Morumbi.

