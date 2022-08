Miranda enxerga evolução do São Paulo em classificação, mas ressalta necessidade de ‘pés no chão’

Parceria Lance & IstoÉ 10/08/2022 - 22:24 Compartilhe

Miranda exaltou a classificação do São Paulo após uma acirrada disputa de pênaltis com o Ceará, que deu vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana. Mesmo que o Tricolor tenha perdido no tempo normal, devido à vantagem do jogo de ida, conseguiu encaminhar a disputa para as penalidades, onde se deu bem.

Galeria

> ATUAÇÕES: Patrick cumpre papel de herói e coloca o São Paulo na semifinal da Sul-Americana



Tabela

> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogos

O veterano reconheceu a dificuldade do confronto e a pressão do Vozão, que tinha o fator casa ao seu lado. Para ele, seu time mostrou personalidade. O defensor também revelou que não considerou o lance que deu origem ao gol de Mendoza, no primeiro tempo, como uma falha, mas sim uma ‘infelicidade’.

– Foi um grande jogo, bem movimentado. Ceará mostrou que é muito forte no seu campo. Nosso time soube suportar a pressão, fizemos o gol na hora certa. Tivemos uma infelicidade, porque aquilo não chamo nem de falha, foi uma infelicidade. Mas, esse grupo aqui é muito forte, teve personalidade e foi merecedor dessa vitória – disse.

Agora, na semifinal, o Tricolor paulista encara o Atlético-GO – que eliminou o Nacional-URU na última terça-feira (9). Miranda afirmou que o São Paulo tem porte para o duelo, mas ressaltou a importância de ‘manter os pés no chão’.

– Mais um passo para o nosso objetivo. A gente sabe que está evoluindo na competição. Já eliminamos dois grandes rivais, agora temos o Atlético-GO, que demonstrou sua força contra o Nacional. Temos que ter os pés no chão, mas esse time aqui merece coisas grandes – concluiu.

No domingo (14), a equipe de Ceni volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O encontro com o Red Bull Bragantino está marcado às 16h, no estádio do Morumbi.

E MAIS:

E MAIS: