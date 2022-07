Miranda elogia defesa de Thiago Couto em vitória do São Paulo: ‘Está no caminho de ser grande goleiro’ Thiago Couto substituiu Jandrei nesta quinta-feira (28). O goleiro se destacou ao defender um pênalti do América-MG e evitar o empate







Miranda elogiou a atuação do goleiro Thiago Couto na vitória do São Paulo, por 1 a 0, contra o América-MG. A cria de Cotia foi titular no gol nesta quinta-feira (28), devido à lesão de Jandrei.

Jandrei, por sua vez, se tornou um desfalque mesmo depois de relacionado para o confronto, válido pelo jogo de ida nas quartas de finais da competição, após ser constatada uma fratura em uma vértebra na região lombar. O jogador está afastado desde o jogo contra o Fluminense, onde se machucou depois de um choque com Léo.

Assim, Thiago Couto assumiu a posição. O jovem atleta, portanto, ainda não havia conquistado a confiança da torcida por conta da sua atuação contra o Internacional e o Goiás. Porém, nesta quinta-feira (28), buscou sua redenção.

O goleiro defendeu um pênalti de Maidana, que ele mesmo cometeu, e evitou que o América-MG avançasse no placar, assim, assegurou a vantagem do Tricolor.

Miranda, que retornou após três partidas fora por conta de dores musculares, elogiou a atuação do jogador. Para ele, Couto demonstrou ‘estar no caminho para se tornar um grande goleiro’. O zagueiro também destacou o desempenho de Luciano, autor do gol da vitória.

– Luciano fez um grande jogo, é bom destacar o fator primordial, a defesa do Couto no pênalti. Garoto que trabalha bastante. Demonstrou que tá no caminho de ser grande goleiro. Equipe de parabéns pela luta, dedicação. Temos mais 90 minutos, vamos buscar a classificação. Jogar no São Paulo é pressão, todos que vestem a camisa sentem frio na barriga. Couto hoje deu conta do recado, muitos jogos melhores virão – disse.

Agora, o São Paulo volta a campo no domingo (21), contra o Athletico-PR, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio Joaquim Américo Guimarães.

