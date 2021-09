Miranda e Igor Gomes viram desfalques para o próximo jogo do São Paulo no Brasileirão Os dois jogadores estavam pendurados e, após receberem cartão amarelo contra o Fluminense, ficarão de fora da próxima partida. Rigoni entrou para a lista de pendurados

O São Paulo não contará com dois jogadores em sua próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Atlético-GO, no próximo domingo (19), o capitão Miranda e o meia Igor Gomes desfalcarão a equipe, pois receberam seus terceiros cartões amarelos na partida diante do Fluminense.

No duelo contra Fluminense, neste domingo (12), o São Paulo foi derrotado por 2 a 1. Em um jogo muito truncado e de muitas faltas, nove cartões amarelos foram exibidos, cinco para os cariocas e quatro para os paulistas.

Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos de jogo, Igor Gomes recebeu cartão amarelo após cometer falta no meio de campo, em cima de André Trindade.

Na segunda etapa, foi a vez de Miranda, aos 30 minutos, fazer falta perigosa, na entrada da área e ser penalizado com o cartão amarelo que o deixa de fora da próxima partida da equipe no Brasileirão.

Além da dupla, Gabriel e Rigoni receberam cartões amarelos, mas não estavam pendurados. Emiliano Rigoni, porém, chegou a seu segundo cartão amarelo na competição e, agora, passa a ficar entre os pendurados.

Além de Rigoni, Léo, Luan, Luciano, Galeano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e o técnico Hernán Crespo estão na lista de pendurados da equipe para a partida do próximo domingo (19), no Morumbi, contra o Atlético-GO.

