Miranda diz que São Paulo ‘ficou devendo’ e exalta Tiago Volpi: ‘Grande goleiro’

O quinto empate seguido do São Paulo poderia ter sido uma derrota, não fosse a boa atuação de Tiago Volpi, que garantiu o 0 a 0 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá, com defesas importantes nesta segunda-feira, no encerramento da 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As intervenções decisivas do goleiro foram exaltadas pelo zagueiro Miranda ao final da partida.

Na avaliação do defensor, o time tricolor ficou longe de apresentar o seu melhor futebol, por isso os companheiros precisam agradecer Volpi por ter evitado que a bola entrasse. “A gente mais uma vez ficou devendo. Realmente, é bom destacar o desempenho do Volpi. É um grande goleiro , está voltando à grande forma”, comentou o são-paulino.

Apesar de estar sem perder há seis jogos, o São Paulo venceu pela última vez no dia 19 de setembro, quando fez 2 a 1 no Atlético Goianiense. Depois disso, só empatou, somando cinco pontos, que não são o suficientes para deixar o time em uma situação confortável na briga contra o rebaixamento. “Nosso time tem que trabalhar mais, se dedicar ainda mais para conseguir as vitórias”, alertou Miranda.

Com 30 pontos, agora em 13.º lugar, o São Paulo tem quatro pontos a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já distância para o Corinthians, último do G-6, é de sete pontos. Caso tivesse vencido o Cuiabá, teria conseguido quatro ultrapassagens e fecharia a rodada em 10.º, mas, com o empate, ultrapassou apenas o Ceará, 14.º colocado com 29.

O próximo compromisso do São Paulo está marcado para esta quinta-feira, às 19 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo, onde recebe o Ceará em jogo válido pela 26.ª rodada. Quatro dias depois, é dia de clássico contra o Corinthians, novamente em casa.

