Miranda destaca setor defensivo e Thiago Couto em vitória do São Paulo: ‘Correspondeu a altura’

O zagueiro Miranda não poupou elogios para Thiago Couto após a vitória do São Paulo por 1 a 0 contra o América-MG. O defensor já havia elogiado o goleiro na entrevista pós jogo, mas voltou a destacar a atuação do atleta novamente durante a zona mista.

Galeria

> ATUAÇÕES: Luciano marca, Galoppo estreia bem, e Thiago Couto tem redenção em vitória do São Paulo



Tabela

> Veja tabela da Copa do Brasil

Em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 22 elogiou o desempenho do setor defensivo do Tricolor paulista como um todo. Para ele, mesmo com a vantagem mínima de um gol, a equipe cumpriu com o seu objetivo.

– Era nosso objetivo, sair com a vantagem, por mínima que seja. A gente queria sair com a vantagem, sabíamos das dificuldades, não acabou por aqui, temos ainda 90 minutos, mas temos grandes possibilidades de avançar mais uma fase – disse.

A decisão, portanto, acontecerá na Arena Independência, no dia 18 de agosto. Quem se sair melhor, avança para a semifinal da competição.

Porém, um dos pontos fortes do São Paulo no confronto desta quinta-feira (28) foi a defesa. Nos últimos dois jogos da equipe, o Tricolor tomou seis gols. Na partida contra o Coelho, não foi vazado nenhuma vez.

Miranda foi uma peça essencial para isto. O jogador se ausentou por três partidas após sentir dores musculares. De acordo com ele, a zaga cumpriu seu papel, porém, um dos grandes destaques foi para Thiago Couto.

– Esse era nosso objetivo, o objetivo do sistema defensivo, entrar em campo para não sofrer gols. Hoje tivemos a felicidade de uma grande defesa do Couto, quando precisamos dele, ele correspondeu – destacou.

Thiago Couto pegou o pênalti de Maidana (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

Thiago Couto assumiu a posição de Jandrei após o titular ter uma fratura em uma vértebra na região lombar detectada na tarde desta quinta-feira (28). A cria de Cotia, por sua vez, foi bastante criticada nos últimos jogos que atuou, porém, conseguiu sua redenção contra o Coelho após defender um pênalti de Maidana – que ele mesmo cometeu.

Miranda ressaltou que, por ser um atleta mais jovem, é normal que oscile. Porém, Couto correspondeu a altura da confiança do restante da equipe.

– Acho que é normal de todo jogador que vem da base, uma ou outra oscilação. O Thiago é um cara que trabalha bastante e hoje ele conseguiu corresponder a altura da nossa confiança porque ele sabe da qualidade que tem – destacou.

Por fim, ao ser questionado sobre a linha de três zagueiros – que Rogério Ceni comumente adota – o veterano revelou que somente no São Paulo atuou desta forma.

– Joguei a vida inteira, na Europa, na China, com uma linha de quatro. A única vez que atuei com uma linha de três foi no São Paulo, na minha primeira passagem. Independente de linha de três ou quatro, quero ajudar minha equipe. Independente de qual sistema, vou estar sempre pronto para atuar de alto nível – comentou.

O São Paulo agora volta a jogar no domingo (31), contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h, no estádio Joaquim Américo Guimarães. Ainda sem previsão de volta para Jandrei, Thiago Couto novamente deve ser uma opção.

E MAIS:

E MAIS: