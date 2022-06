Miranda destaca empenho em vitória do São Paulo e afirma: ‘Estou em alto nível’

Destaque do São Paulo na vitória por 1 a 0 frente ao América-MG, na tarde deste domingo, no estádio do Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Miranda destacou o empenho do time para voltar a vencer na competição

“Importante destacar o empenho do time, eu fiquei muito tempo fora. Mas, em momento algum desisti. Trabalhei bastante para quando chegasse a oportunidade e mostrasse mais uma vez que sempre estive em alto nível. Agora é dar continuidade ao trabalho”, disse o zagueiro.





Como o próprio zagueiro afirmou, ele perdeu espaço no começo da temporada, mas reconquistou a confiança do técnico Rogério Ceni. No Brasileirão, o jogador fez o terceiro jogo consecutivo entre os titulares.

DESFALQUES – Mas nem tudo é alegria para Rogério Ceni. O treinador deve perder duas peças importantes nos próximos compromissos. O volante Luan sentiu a coxa esquerda e deixou o campo chorando com ajuda da maca. O atleta demorou para estrear sob o comando do ex-goleiro justamente por estar se recuperando de lesão.

Já o zagueiro Diego Costa teve um problema no adutor direito no treino do último sábado e ficou de fora do próprio duelo contra o América-MG. Ele deve perder mais alguns jogos até se recuperar completamente da lesão.

Sem a dupla, Rogério Ceni apostou em Patrick no meio de campo. O jogador acabou fazendo o gol da vitória contra o América-MG. Já na defesa, o jovem Pablo Maia voltou a ter oportunidade com o treinador.

O resultado levou o São Paulo para dentro do G-4, com 18 pontos. O time paulista não vencia há quatro rodadas.