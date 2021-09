Miranda destaca defesa do São Paulo após empate com líder: ‘Começamos a caminhar’

O empate sem gols deste sábado em jogo contra o Atlético-MG, no Morumbi, não causou grande impacto para o São Paulo na classificação do Brasileirão, mas foi bastante valorizado pelo zagueiro Miranda. Isso porque, na avaliação do defensor, o resultado na partida diante do líder isolado no campeonato mostrou que o time está seguro defensivamente.

Na rodada anterior, contra o América-MG, a equipe são-paulina também empatou por 0 a 0, portanto já são dois jogos sem sofrer gols, o que Miranda considera um bom sinal, embora também seja a segunda partida seguida em que o ataque passa em branco. “É um fator importante, mais uma vez nossa defesa não sofreu gols. Então, começamos a caminhar. O primeiro passo no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, é não sofrer gols”, destacou.

A sequência mostra, de fato, uma evolução, já que o São Paulo sofreu nove gols nos cinco jogos anteriores, dos quais venceu um, perdeu dois e empatou outros dois. O zagueiro tricolor confia que, com a defesa funcionando, o ataque começará a render bons frutos em breve. “Com certeza essa solidez vai nos trazer muitos pontos. Qualidade na frente a gente tem, e é muito importante destacar o bom desempenho defensivo”, comentou.

Com 27 pontos após o empate com os atleticanos, o time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo segue na 12.ª colocação, com 27 pontos. Agora sem perder há três jogos, com uma vitória e dois empates seguidos, a equipe tenta manter a série invicta em duelo contra a Chapecoense, marcado para o próximo domingo, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23.ª rodada.

Veja também