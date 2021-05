Miranda aprova jogo do São Paulo e afirma: ‘Vamos sair campeões’

O São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela ida da final do Campeonato Paulista. Para o capitão e zagueiro Miranda, o empate foi um bom resultado, ainda mais por se tratar de um jogo fora de casa.

O camisa 22 confia no Morumbi como um trunfo para o São Paulo vencer o rival e acabar com a seca de títulos que vem desde 2012.

– Para nós o empate é um empate. Antes do jogo, se alguém falasse um empate, estaria de bom tamanho? Sim, mas viemos em busca da vitória e infelizmente não aconteceu. O jogo está aberto, vamos com toda força com o conhecimento que temos do Morumbi para buscar a vitória e sair com o título – disse o defensor em entrevista coletiva.

Miranda também previu um duelo que terá com os atacantes do Palmeiras, principalmente Luiz Adriano e Rony. No entanto, ele confia no sistema defensivo sólido do Tricolor para vencer.

– Vai ser um grande duelo decidido em detalhes, mas temos uma boa vantagem que é jogar no Morumbi, um campo que conhecemos bem, e temos tudo para sair campeões. Sabemos das qualidades que o Palmeiras tem e sabemos das nossas virtudes. Vamos travar um grande duelo contra os atacantes do Palmeiras, são grandes atacantes, rápidos, mas temos um sistema defensivo sólido com jogadores experientes – finalizou.

Agora, o São Paulo se prepara para a grande final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16h, no Morumbi. Quem ganhar, será o campeão. Novo empate leva a disputa para as penalidades máximas.

