Mint Capital, controladora da Bahema Educação, compra unidade da Rede Decisão

A gestora Mint Capital, controladora da Bahema Educação, concluiu nesta terça-feira, 2, a aquisição do imóvel do Colégio Pop, unidade da Rede Decisão localizada no bairro São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O acordo, no valor de R$ 10 milhões, prevê a utilização pela grupo vendedor por dez anos.

Por meio do fundo imobiliário Mint Educacional, a gestora adquire imóveis de empresas do setor e aluga a prazos longos, geralmente para a própria companhia que era proprietária. “Essas instituições já são os melhores operadores (do setor), e acreditamos que serão os maiores destaques educacionais no futuro. Com isso, o investidor tem uma previsibilidade de receita e rendimento muito grande”, afirma Marcelo Walton, sócio da Mint Capital.

O colégio é a terceira aquisição imobiliária para o portfólio do fundo. Atualmente, o Mint Educacional possui a unidade da Faculdade Una Aimorés, operada pela Ânima Educação em Belo Horizonte (MG), e da Escola Parque Barra, operada pela Bahema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Juntos, os ativos equivalem a aproximadamente R$ 100 milhões em patrimônio.

Segundo Walton, o fundo continua buscando oportunidades de aquisições em diferentes cidades. O objetivo é entrar para o mercado do varejo, já que o fundo atualmente é aberto somente para investidores qualificados (que têm mais de R$ 1 milhão investidos no mercado financeiro). “Para chegar ao varejo, o fundo precisa estar com um porte maior. Pretendemos nos próximos meses concluir novas operações, no mesmo nível de qualidade, para chegar a um fundo ao final do ano de pelo menos R$ 500 milhões de patrimônio”, afirma.

O sócio da Mint Capital acredita que, apesar da pandemia, o setor de educação permanece aquecido em transações, e que a demanda das redes educacionais por novas unidades está aumentando.

“É um setor extremamente resiliente, porque educação é um dos grandes investimentos que as famílias fazem por seus filhos. Apesar dessa crise, não tivemos nenhum tipo de ruído no nosso portfólio: todos os aluguéis foram pagos. Isso mostra que soubemos selecionar o que acreditávamos ser o melhor no setor. Em grandes linhas, conseguimos identificar boas oportunidades dentro do setor de educação”, conclui Walton.

A Rede Decisão conta atualmente com doze colégios em São Paulo e Minas Gerais. Para Walton, as aquisições pelo fundo proporcionam liquidez para que as instituições façam novos investimentos, e paguem contratos de aluguel para a Mint.

