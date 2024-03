Minnesota Timberwolves assume a ponta no Oeste e os Spurs surpreendem os Knicks na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/03/2024 - 8:45 Para compartilhar:

De volta à liderança da Conferência Oeste. Este foi o saldo da vitória de 111 a 98 que o Minnesota Timberwolves emplacou sobre o Denver Nuggets, na madrugada deste sábado, pela temporada regular da NBA.

Apostando em uma marcação acirrada e com um forte jogo coletivo na parte ofensiva, os Wolves contaram com uma boa variação de jogadas para dominar as ações e superar o Denver dentro de sua própria casa.

Anthony Edwards (25), Mike Conley (23) e Rudy Gobert (21), foram os destaques da franquia de Minnesota que soube explorar as falhas na marcação do adversário, pavimentando o caminho para a vitória.

Para Chris Finch, técnico dos Wolves, a equipe conseguiu entender as fragilidades do rival e teve paciência para conseguir aumentar o ritmo nos momentos decisivos do confronto.

“Há muita resiliência nesta equipe. Fomos muito duros durante toda a temporada. Nosso objetivo continua sendo jogar nosso melhor basquete rumo aos playoffs. Se isso nos permite terminar em primeiro, segundo ou terceiro, tanto faz. Temos muitos jogos importantes pela frente, e a partida desta noite foi um teste importante”, afirmou o treinador.

O Denver Nuggets, que sentiu o desfalque do armador Jamal Murray, encontrou dificuldades. Para piorar Nikola Jokic teve a sua atuação comprometida por uma lesão no pulso e apresentou um início irregular, quando errou 11 de seus primeiros 17 arremessos.

“Para ser sincero, fiquei surpreso por ele ter jogado esta noite. Seu pulso realmente tem lhe causado muitos problemas, e Nikola é um cara que supera muitas coisas para poder estar em quadra”, comentou Michael Malone, técnico da equipe.

Mas se Jokic sofreu com a “vigilância” dos Wolves, ele também deu trabalho ao adversário. O pivô sérvio se recuperou no jogo e ainda foi o cestinha do confronto ao fazer 32 pontos. Apesar do revés, o Denver continua no rumo da classificação para os playoffs. Em terceiro lugar, ele aparece atrás do líder Minnesota e do Oklahoma City Thunder na classificação do lado Oeste.

A rodada apresentou também um resultado surpreendente. A vitória do San Antonio Spurs sobre o New York Knicks por 130 a 126. Liderado por Victor Wembanyama, o lanterna da Conferência Oeste desbancou o favoritismo do rival.

Wemby chamou a responsabilidade e esbanjou eficiência. Foram 40 pontos anotados e 20 rebotes que marcaram a sua melhor performance na carreira. O feito deixou o armador bastante animado.

“Acabei de testemunhar a grandeza do nosso time e quero fazer parte disso. Sempre tive vontade de competir com esses caras (os destaques da NBA) e estou no caminho certo. Eu sei disso e vou chegar lá em breve”, afirmou o jogador num tom bastante confiante.

Os Knicks, que lutam pelos primeiros lugares da Conferência Leste (ocupa o quarto posto), valorizaram bastante a vitória do rival. Jalen Bronson que o diga. No duelo à parte com Wembanyama, ele anotou 61 pontos, mas não evitou o tropeço diante do lanterna.

“A pontuação foi ótima, mas infelizmente o resultado não veio. E é isso o que importa. Vamos trabalhar para nos recuperar e seguir no objetivo de conseguir a classificação”, comentou.

