Ministros ucranianos renunciam em meio a reformulação do governo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/09/2024 - 14:01

ROMA, 3 SET (ANSA) – O presidente do Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, informou que três ministros do país se demitiram nesta terça-feira (3).

Oleksandr Kamyshin, ministro das Indústrias Estratégicas de Kiev, foi um dos que renunciaram ao cargo. Ele era responsável pela supervisão da produção de armas da Ucrânia para a guerra contra a Rússia desde 2023.

“Continuarei trabalhando no setor de defesa, mas em uma função diferente”, escreveu Kamyshin no aplicativo de mensagens Telegram.

Além dele, os ministros da Justiça e do Meio Ambiente, Denys Maliuska e Ruslan Strilets, respectivamente, também deixaram a liderança das pastas.

Embora as saídas tenham aumentado as incertezas em torno do governo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deseja preencher os Ministérios nos próximos dias, antes de sua viagem para os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. (ANSA).