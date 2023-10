Ministros pressionam Netanyahu e ameaçam se demitir

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/10/2023 - 11:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 23 OUT (ANSA) – Ao menos três ministros israelenses consideram a possibilidade de deixar o cargo para forçar o premiê do país, Benjamin Netanyahu, a assumir suas responsabilidades pelo ataque surpresa efetuado pelo Hamas no início de outubro.

A informação foi divulgada pelo site Ynet, do jornal Yediot Ahronot, mas os nomes dos políticos supostamente envolvidos no assunto não foram mencionados.

De acordo com uma pesquisa de opinião publicada pelo veículo de comunicação, 75% das pessoas que participaram da enquete afirmam que o primeiro-ministro israelense é o culpado pelo país ter sido alvo de um ataque surpresa do grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Em sua edição desta segunda-feira (23), o Yediot Ahronot acrescentou que existem tensões entre Netanyahu e as Forças Armadas de Israel.

“Israel necessita de uma liderança mais eficaz e focada nos objetivos que precisa alcançar”, diz o periódico, acrescentando que o premiê “guarda ressentimento em relação aos comandantes do Exército”.

O ex-primeiro-ministro de centro-direita Yair Lapid, principal figura da oposição de Israel, culpou Netanyahu pelo “fracasso imperdoável” de não ter conseguido evitar a ofensiva do Hamas que já matou milhares de pessoas.

Já o renomado historiador e filósofo Yuval Noah Hararai, em uma coluna de opinião, comentou que o premiê “deve assumir imediatamente a responsabilidade”. (ANSA).

