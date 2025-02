Ministros licenciados usam boné ‘a la Trump’ para enaltecer o Brasil em votação do Senado

Ministros do governo Lula circulam no Congresso Nacional de forma descontraída neste sábado, 1º, para participar da votação que escolherá os novos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB) são os favoritos a assumir o comando das Casas, respectivamente. A votação no Senado acontece agora pela manhã. Na Câmara, a sessão de votação está marcada para as 16h.

Na foto, os ministros da Educação, Camilo Santana, e das Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, que estão licenciados e reassumiram seus mandatos de senador e deputado, respectivamente, estão ao lado do líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP). Eles usam um boné com uma referência ao distribuído pelo presidente Donald Trump na campanha das eleições americanas, com os dizeres: “O Brasil é dos Brasileiros”.

A referência é o lema “Make America Great Again (Torne a América Grande de Novo, na tradução), adotado na campanha de Trump e que estampou bonés usados por seus apoiadores, no estilo das peças usadas hoje pelos parlamentares governistas.

Ao todo, foram exonerados nesta sexta-feira, 31, dez ministros que têm mandato parlamentar, conforme atos publicados no Diário Oficial da União (DOU). Eles devem retornar ao posto de ministros na próxima semana.

Retomam o mandato no Senado para a votação de hoje: Carlos Fávaro (PSD-MT), da Agricultura; Wellington Dias (PT-PI), do Desenvolvimento Social; além de Camilo Santana (PT-CE), da Educação.

Na Câmara, participam da votação: Alexandre Padilha (PT-SP), das Relações Institucionais; Juscelino Filho (União-MA), das Comunicações; Paulo Teixeira (PT-SP), do Desenvolvimento Agrário; André Fufuca (PP-MA), do Esporte; Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos; Celso Sabino (União-PA), do Turismo; e Luiz Marinho (PT-SP), do Trabalho.