Ministros japoneses renunciam após escândalo de subornos

Três ministros japoneses renunciaram nesta quinta-feira (14) devido a um escândalo de subornos no partido do governo, anunciou a imprensa local.

Os Ministros da Economia e Indústria (Yasutoshi Nishimura), do Interior (Junji Suzuki) e da Agricultura (Ichiro Miyashita) deixaram seus cargos durante a manhã. Segundo a imprensa japonesa, espera-se que o secretário chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, também renuncie nesta quinta, além de cinco vice-ministros envolvidos no caso.

O escândalo eclodiu devido a denúncias de que US$ 3,4 milhões (R$ 17 milhões) em subornos foram pagos a membros do Partido Liberal Democrático, que governa o Japão de forma quase ininterrupta desde meados do século XX.

