Ministros falam sobre enfrentamento à covid-19 no Palácio do Planalto

Levantamento do Ministério da Saúde divulgado hoje (22) mostra que o Brasil tem 45.757 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número de mortes por covid-19 chega a 2.906. O índice de letalidade ficou em 6,4%.

Neste momento, o ministro da Casa-Civil, Braga Netto; o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro; o ministro da Saúde, Nelson Teich; o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; e o governador de Brasília, Ibaneis Rocha, participam de coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

Em meio à pandemia da covid-19, a arrecadação das receitas federais no Brasil registrou queda de 3,32% em março, totalizando R$ 109,718 bilhões.

A comparação é com o mesmo mês de 2019, descontada a inflação. Esse é o menor valor para o mês desde março de 2010, quando foram recolhidos R$ 105,717 bilhões. As informações foram divulgadas hoje (22) pela Receita Federal, em Brasília.

Cerca de 5,3 milhões de brasileiros recebem hoje (22) o equivalente a cerca de R$ 4,3 bilhões de auxílio emergencial. O lote de beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) foi enviado no último domingo (19) pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). Além desses, a Caixa também faz hoje o pagamento a 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabeleceu novos procedimentos a serem adotados pelas empresas que atuam em atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural enquanto perdurarem as medidas temporárias de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (covid-19).