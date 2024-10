Ministros do STF almoçam juntos para falar sobre 1 ano de Barroso na presidência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2024 - 13:20 Para compartilhar:

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) almoçam juntos nesta quarta-feira, 2, para fazer um balanço da gestão de Luis Roberto Barroso, que completou um ano como presidente da Corte no último sábado. De acordo com a assessoria do STF, o objetivo de Barroso é ouvir sugestões dos ministros para o restante da gestão, que vai até setembro de 2026.

Barroso tem pregado diálogo entre os integrantes da Corte e já promoveu outros almoços com os ministros. No início da gestão, sua ideia era realizar encontros mensais – o que não aconteceu.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) viu os ministros Flávio Dino, André Mendonça, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes chegarem para o encontro. Os últimos dois entraram juntos.

Dias Toffoli, que esteve afastado por 14 dias para tratar uma pneumonia, também vai participar.