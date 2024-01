Ministros do Mercosul dizem que acordo com UE é ‘prioridade’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/01/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ASSUNÇÃO, 25 JAN (ANSA) – Os países do Mercosul pretendem dar prioridade à conclusão de um acordo comercial “equilibrado” entre o bloco sul-americano e a União Europeia (UE), o mais rápido possível, para encerrar mais de 20 anos de negociações.

O compromisso consta em uma declaração conjunta assinada pelos ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai), ao final de uma cúpula a portas fechadas realizada em Assunção, no Paraguai, país que ocupa a presidência pro tempore de seis meses do grupo.

Em declarações a jornalistas, o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez, confirmou que esta questão, juntamente com um esforço para uma maior integração regional, “é uma das prioridades da presidência do país”, que pretende avançar com a condição de que o acordo seja finalmente satisfatório para ambas as partes.

O acordo entre os dois blocos é negociado desde 2019, quando as partes não chegaram a um entendimento sobre um anexo relativo a um pedido europeu relacionado ao cumprimento de critérios ambientais na exportação de produtos agrícolas sul-americanos para a Europa.

Se o acordo fosse finalizado, seria estabelecida uma zona de comércio livre que afetaria cerca de 700 milhões de pessoas.

Entretanto, o comunicado indicou que “os ministros concordaram em dar continuidade ao processo de negociação com a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) com o objetivo de alcançar a assinatura de um acordo específico”. (ANSA).

