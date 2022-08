Ministros de Coreia do Sul e China discutem Coreia do Norte e K-Pop

reuters 09/08/2022 - 10:37 Compartilhe

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) – Os ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul e da China realizarão conversas nesta terça-feira, enquanto Seul explora maneiras de reabrir as negociações de desnuclearização com a Coreia do Norte e retomar as exportações culturais para a China.

O principal diplomata da Coreia do Sul, Park Jin, chegou à cidade portuária de Qingdao na segunda-feira para reuniões com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, na primeira visita de alto nível à China pelo governo do presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol.

Park disse que proporá planos de ação conjuntos para fortalecer o relacionamento, que completa seu 30º aniversário este ano, reforçar a comunicação estratégica e discutir as questões de desnuclearização da Coreia do Norte e estabilização das cadeias de suprimentos globais.

O governo Yoon tem procurado conter os testes de armas da Coreia do Norte e trazê-la de volta às negociações de desnuclearização, que estão paralisadas desde 2019.

Também está no topo da agenda o aumento dos intercâmbios culturais e pessoais, bem como a retomada das exportações de K-Pop, que foram efetivamente banidas em meio à tensão sobre o sistema de defesa antimísseis THAAD dos EUA estacionado na Coreia do Sul, disse Park.

“Gostaria de discutir maneiras de promover a comunicação e o intercâmbio entre as gerações mais jovens que carregarão o futuro de ambos os países”, afirmou Park no Twitter.

“Considerando a popularidade global da onda coreana, discutirei maneiras de introduzir amplamente o K-Pop e conteúdo cultural, incluindo filmes, dramas e jogos à China.”