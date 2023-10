Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2023 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 OUT (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, e o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, fizeram uma reunião por telefone nesta segunda-feira (16).

Na conversa, discutiram “os últimos desenvolvimentos na Palestina e a possibilidade de liberação de civis reféns”.

As informações foram divulgadas pela agência Anadolu. (ANSA).

