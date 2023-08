Ministro russo da Defesa inspeciona tropas no Ártico

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2023 - 9:21 Compartilhe

O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, viajou para o Ártico para inspecionar as tropas destacadas em uma região onde Moscou reforçou sua força militar nos últimos anos, anunciou o ministério no sábado (12).

Shoigu “inspecionou as guarnições remotas da frota do Norte no Ártico” e a preparação dos soldados para “defender instalações particularmente importantes” nesta área estratégica para Moscou, disse o ministério no Telegram.

Acompanhado do chefe da agência nuclear da Rússia (Rosatom), Alexei Likachev, o ministro russo também inspecionou um campo de testes de armas nucleares.

A Rússia aumentou, consideravelmente, seu potencial militar no Ártico nos últimos anos, mesmo antes do conflito na Ucrânia. Reabilitou, nessa remota região, várias bases abandonadas desde os tempos soviéticos e implantou armamento avançado, como sistemas antiaéreos S-400.

Rica em reservas de hidrocarbonetos, a região também desperta o interesse de Moscou pela Passagem do Nordeste, que pode se tornar uma rota marítima entre a Europa e a Ásia caso ocorra o derretimento das geleiras devido ao aquecimento global.

A Rússia vê como uma ameaça a entrada na OTAN de outros dois países do Ártico, com o ingresso da Finlândia à aliança militar em abril e a possível entrada da Suécia nos próximos meses.

bur/pz/meb/an/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias