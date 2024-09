Ministro reafirma veto ao uso de armas italianas fora da Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 13 SET (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, reafirmou nesta sexta-feira (13) o veto do governo ao uso das armas italianas fora da Ucrânia.

A declaração foi dada à imprensa em resposta a um questionamento sobre a possível aprovação dos países ocidentais para o uso de mísseis de longo alcance por Kiev na Rússia.

“A Itália não autoriza o uso de equipamento militar italiano fora da Ucrânia”, garantiu o chanceler italiano.

De acordo com Tajani, seu país não está em guerra com a Rússia, mas defende o direito da Ucrânia à independência. “Por esta razão, não temos nenhum ‘se’ ou ‘mas’ do lado de Kiev”. Recentemente, muitos dos aliados da Itália disseram que vão permitir que a Ucrânia use as armas fornecidas por países ocidentais para ataques dentro da Rússia.

A União Europeia e a Otan deram luz verde substancial à utilização de armas fornecidas pelo Ocidente para ataques ucranianos contra alvos em território russo. No entanto, para a Itália, a opção continua a ser evitada, pelo menos para as armas que Roma fornece, uma vez que entra em conflito com as limitações impostas pela Constituição. (ANSA).