Ministro reafirma que governo vai tentar reverter no STF capital votante na Eletrobras

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 12:41 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reiterou nesta segunda-feira que o govero buscará no Supremo Tribunal Federal (STF) poder de voto na Eletrobras proporcional à sua participação acionária na elétrica.

O ministro pontuou ainda que a ação direta de inconstitucionalidade impetrada no STF na última sexta-feira pelo governo com esse fim “absolutamente nada tem a ver com a revisão da privatização da Eletrobras”.

O que ela busca, segundo ele, é reestabelecer os direitos políticos da União.

“O Congresso Nacional foi soberano quando decidiu, num outro momento, num outro governo, num outro contexto, privatizar a Eletrobras, mas é inadmissível que o governo brasileiro, ou seja, a população brasileira, tenha 43% de ações da Eletrobras e só tenha um poder votante de até 10%”, afirmou, em entrevista a CNN Brasil.

“Então é pacífico dentro do governo que nós tenhamos, sim, o direito de buscar no judiciário a discussão sobre a participação do governo na Eletrobras.”

(Por Marta Nogueira)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias